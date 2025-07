L’Handbol Club Serradells ja coneix els seus rivals a Segona Catalana

Eufòria a la plantilla de l’Handbol Serradells quan va aconseguir l’ascens. Foto: Club

Aquest dijous ha tingut lloc el sorteig oficial dels grups de Segona Catalana Masculina, on l’Handbol Club Serradells Andorra ha quedat enquadrat al Grup B, en la que serà la seva primera temporada a la categoria després de l’ascens aconseguit aquest curs passat. Els andorrans compartiran grup amb equips ja més veterans en la categoria, filials d’equips ja coneguts per l’equip com el CH Sant Andreu B, el CH La Salle Montcada C o el CH Sant Joan Despí C, un dels tres conjunts descendits de Primera. També destaca la presència del Molins de Q-H Molins B i el Gavà B, tots dos amb trajectòria recent a Segona.

A banda, el grup B també comptarà amb altres equips com l’Handbol Egara Sènior B, el BM Polinyà Júnior, el CE Tortosa-Asensors Dermisa o el Sant Martí Adrianenc, campió de 3a catalana la darrera temporada. En total, 16 equips competiran en aquesta nova temporada, amb una plaça vacant encara per adjudicar.

El club andorrà veu el resultat del sorteig com una oportunitat de competir amb nous rivals i mesurar-se en un entorn competitiu. “El repte és gran, però estem preparats per a competir”, ha destacat el cos tècnic.

La competició es desenvoluparà en una primera fase amb lliga a doble volta, seguida d’eliminatòries per a determinar el títol de la temporada. L’inici està previst per al 28 de setembre de 2025, amb la pretemporada que començarà a mitjans d’agost per a preparar el debut amb les màximes garanties.

Aquesta temporada es preveu exigent, amb desplaçaments llargs i rivals consolidats, on l’HC Serradells buscarà consolidar el projecte del sènior i seguir creixent com a referent de l’handbol andorrà.