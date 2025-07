Avís groc per tempestes amb calamarsa a Andorra

Cal extremar la precaució al volant en dies de tempesta (arxiu)

Des d’aquest migdia de divendres els núvols han anat guanyant terreny amb un desenvolupament convectiu que pot traduir-se en tempestes durant la primera meitat de la tarda. No s’ha de descartar que aquestes tempestes vagin acompanyades per alguns episodis de calamarsa. Així ho pronostica el Servei Meteorològic Nacional (SMN).

Davant d’aquesta previsió meteorològica s’ha activat l’avís groc i, com és habitual, és demana la màxima precaució i prudència a l’exterior i en la mobilitat per carretera. Mentre durin les inclemències del temps es recomana evitar fer activitats a la natura i transitar -a peu o amb vehicle- per zones on es puguin donar crescudes d’aigua.