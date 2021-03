L’exercici mental en els gossos

L’exercici és essencial per als gossos, tant el físic com el mental. Els gossos són criatures molt sociables, tenint-ho en compte i sabent que hi ha un gran nombre de gossos que passen moltes hores sols a casa, hauríem de plantejar-nos la quantitat d’avorriment i inactivitat cerebral que poden acumular al llarg del dia.

Les demandes de feina que reben al llarg de l’any la majoria d’educadors canins es deuen a les destrosses que alguns gossos generen a la llar. Aquestes deriven de la necessitat innata de canalitzar l’ansietat acumulada, part d’ella produïda quan se separen del seu nucli familiar i una altra gran part per l’avorriment durant la soledat.

Intentar suplir aquesta manca de necessitats de contacte social i avorriment és més complex del que sembla, però amb exercicis i jocs de raonament mental no només podem nodrir una part de les seves necessitats energètiques mentals, també augmentarem el seu intel·lecte.

Així, parem atenció a la nostra mascota reforçant el nostre vincle i ensenyant-li a jugar quan romangui sola a casa d’una manera més saludable per a la seva ment.

L’exercici en els gossos pel que fa a exercitar la ment és, per tant, fonamental, i per això hi ha molts tipus de joguines interactives, la majoria de les quals es poden farcir d’aliments per mantenir una bona estona ocupat a l’animal.

