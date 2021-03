La felicitat és un concepte subjectiu i relatiu, un estat d’ànim que suposa una satisfacció personal. És un estat molt vinculat a les ganes de gaudir. Encara que no ho sembli és una decisió personal, tu decideixes si ser feliç o no. Tot i que les circumstàncies i el teu entorn influeixen, tu tens l’ultima paraula. Amb això vull dir que tothom pot ser feliç, si així ho desitja i una bona forma d’aconseguir-ho és relativitzant les situacions.

Dit això, l’opció més senzilla es comparar-se de tant en quant amb la resta de la societat, per a veure com estem en la nostra vida. Ha de ser amb gent que guanyi la mateixa quantitat de diners que nosaltres, gent que en guanyi més i gent que en guanyi menys. D’aquesta manera, podrem observar com s’enfronten a la vida i treure’m conclusions en relació a nosaltres mateixos. No pel fet de tenir més diners has de ser més feliç, en tot cas tindràs més accés al benestar. Ha de quedar clara la seva diferència, no son sinònims.

Aquest va lligat amb els diners ja que és objectiu, es pot tocar, per contra, la felicitat, no, aquesta es subjectiva, se sent i es nota en la forma de comportament. Una altra diferència es que la felicitat s’aconsegueix tenint les necessitats bàsiques cobertes i el benestar s’aconsegueix amb la comoditat i la facilitat d´accedir a les necessitats que acabo d´esmentar.

Igualment, el factor més important per gaudir del benestar es fent servir les coses que tenim. Si tens un llit confortable però dorms en el sofà, no te cap sentit, igual que si tens un cotxe, una moto, una bici, un patinet, etc, i no el fas servir, tampoc té gens de sentit.

El plaer surt de l’experiència viscuda, no del fet d’acumular coses. Per això es diu que els diners no donen la felicitat, la dona com els gestiones.

