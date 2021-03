Land Rover Defender Works V8 Trophy, edició exclusiva per a l’aventura

L’antic Land Rover Defender està de tornada. La marca britànica llança una sèrie especial de l’icònic tot terreny, una edició exclusiva molt limitada en unitats de l’Land Rover Defender Works V8 Trophy. Una combinació de la imatge clàssica i molta potència per gaudir de la conducció off-road més pura.

La nova generació dels Land Rover Defender es troba a la venda en dues carrosseries, curta i llarga, i conservant la denominació clàssica dels 90 i 110. Durant aquest any 2021, la firma britànica completarà l’oferta de tots dos amb el Defender V8. Mentrestant, els de Land Rover Classic han decidit llançar una edició limitada del seu icònic tot terreny.

Les dues versions comparteixen l’estètica pròpia dels antics «Camel Trophy», amb la carrosseria i les llantes d’acer de 16 polzades en «Groc Eastnor».

Un color que fa contrast amb el negre de la defensa davantera, la secció central del capó del motor, els passos de roda i la porta del darrere. Els dos models també llueixen detalls únics com la graella Heritage, insígnies Land Rover Trophy i fars LED. L’interior també s’ha adaptat especialment per a l’ocasió, amb uns luxosos seients davanters esportius de Recaro entapissats en cuir negre Windsor i amb costures grogues.

Atès que amb l’estètica no se superen desafiaments, la marca ha dotat un equipament extra per superar totes les dificultats en una conducció purament off-road i que comprèn un cabrestant davanter per a remolc, gàbia antibolcada, protecció dels baixos, barres tubulars de protecció exterior, fars auxiliars de LED, pneumàtics per a fang en mesures 235/85 R16 i una presa d’admissió de tipus snorkel per a travessar rius.

Els afortunats propietaris d’aquesta edició especial podran gaudir, per una banda, de les prestacions que ofereix el potent motor V8 de 5.0 litres atmosfèric que ofereix una potència màxima de 405 CV i 515 Nm de parell motor, associat a una caixa del canvi automàtica de 8 velocitats, tracció total i 3 diferencials. L’altre avantatge que gaudiran són tres dies de la conducció més extrema al santuari més secret de proves, on es posen a punt els nous models de la marca, les instal·lacions de Eastnor Castle.

Font: motor.es