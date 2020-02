Des de l’1 de gener és obligatori que tots els habitatges que es venguin tinguin l’etiqueta energètica. Aquesta indica, amb una lletra de la A a la G, el consum de calefacció i electricitat que tindrà el pis o la casa anualment i, per tant, la despesa que assumirà qui hi visqui. També inclou algunes recomanacions, que tot i no ser d’obligat compliment, poden ajudar a millorar la qualificació i, per tant, a estalviar.

La degana del Col·legi d’Arquitectes, Zaira Nadal, la veu com una avantatge perquè si el propietari “saps que l’habitatge és poc eficient, sap que tindrà una despesa energètica continuada”. A partir d’aquí “hi ha una sèrie de recomanacions per reduir-la, com canviar les finestres, apunta Nadal.

Fins al 2023 l’etiqueta energètica no serà obligatòria, també, per als habitatges de lloguer. Els professionals que l’expedeixen esperen que tingui un efecte de conscienciació entre la població.

L’enginyer industrial i director d’innovació i eficiència energètica d’Enginesa, Jordi Llovera, ho compara amb els vehicles. “Quan et vols comprar un cotxe demanes quan gasta, però no passa el mateix amb una casa, que gasta moltíssim més que un cotxe”. En aquest sentit remarca la importància de conscienciar.

El preu de l’etiqueta oscil·la de 240 euros, per un pis de 80 metres quadrats, i a partir d’aquí 3 euros el metre quadrat. Els preus són similars als dels països veïns.

Arquitectes, enginyers i Govern estan treballant un document base. Ara cada professional ho fa d’una manera, sense oblidar cap paràmetre.