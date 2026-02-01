Una turista resulta ferida en un sinistre de trànsit al Tarter

In: Successos
Un cotxe accidentat
Un cotxe accidentat (jcomp)

Aquest matí de diumenge, 1 de febrer, s’ha registrat un accident de circulació, el qual s’ha localitzat al punt quilomètric 15,100 de la carretera general número 2 (CG-2), al Tarter, a la parròquia de Canillo. El sinistre de trànsit s’ha saldat amb el balanç d’una persona ferida. El servei de Policia ha rebut l’avís alertant dels fets a les 11:01 hores d’avui.

Les mateixes fonts policials assenyalen que en l’incident viari s’han vist involucrats dos vehicles. Es tracta d’un turisme amb matrícula andorrana i d’un cotxe amb placa espanyola. La conductora del turisme espanyol, una turista de 46 anys, ha resultat ferida en el sinistre. 

