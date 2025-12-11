Els partits de la Lliga Endesa tornen a estar disponibles a Movistar Plus+ des d’aquest dijous

Els clients d’Andorra Telecom podran tornar a gaudir del millor bàsquet, després de l’acord assolit entre DAZN i Movistar Plus+, que permetrà incorporar totes les competicions principals de l’ACB i de l’NBA a l’oferta televisiva. Gràcies a aquest acord, els aficionats podran seguir tots els partits de la Lliga Endesa, incloent-hi tots els del BC Andorra, així com la Copa del Rei i la Supercopa Endesa. Pel que fa a l’NBA, s’emetran 180 partits de la lliga regular, l’All Stars Weekend, els play off i les Finals de Conferència.
Aquestes competicions s’oferiran a través dels tres canals específics de DAZN Baloncesto, disponibles en qualitat HD: DAZN Baloncesto al dial 235; DAZN Baloncesto 2 i DAZN Baloncesto 3 als dials Multi 294-299.
Per a assegurar la correcta visualització dels nous canals, es recomana reiniciar el descodificador.
Els continguts estaran inclosos sense cap cost addicional per als clients que tinguin contractat el paquet Deportes o el Total Plus, i també es podran veure a l’aplicació de Movistar Plus+.
A més, l’acord també incorpora altres continguts gestionats per DAZN: NFL, que s’emetrà als canals DAZN 1-4; Serie A i Bundesliga, amb un partit per jornada, que s’emetran a través de Vamos/M+.
“Aquest pas permet reforçar l’oferta esportiva disponible per als clients d’Andorra Telecom, especialment pel que fa a competicions de gran interès com la Lliga Endesa i els partits del BC Andorra. Celebrem que els aficionats puguin tornar a veure el millor bàsquet a través de Movistar Plus+. És una gran notícia per als seguidors del MoraBanc Andorra i per a tots els amants de l’esport.”, ha destacat Xavier Agulló, responsable de Màrqueting i vendes d’Andorra Telecom.