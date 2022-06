Les obres de rehabilitació milloren l’estat general de l’església de Sant Roc de Sornàs

El Ministeri de Cultura i Esports ha fet la recepció de les obres d’intervenció i de rehabilitació que s’han desenvolupat l’últim mes i mig a l’església de Sant Roc de Sornàs, a la parròquia d’Ordino, declarada Bé d’Interès Cultural (BIC) l’any 2003. Així, la ministra de Cultura i Esports, Silvia Riva, i el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, juntament amb l’equip del departament de Patrimoni Cultural, han visitat l’església per veure de primera mà les intervencions i millores generals que s’han fet al BIC.

Tal com ha destacat la ministra, els treballs s’emmarquen en la tasca del departament per impulsar les intervencions necessàries per conservar i mantenir el patrimoni immoble del país, amb la voluntat que perduri en el temps en les millors condicions possibles. “La rehabilitació de l’església de Sornàs és el perfecte exemple de la línia d’actuació que estem duent a terme des del ministeri, on posem en valor tota l’estructura i l’impulsem com a patrimoni cívic integrat perfectament al país i l’entorn”.

La intervenció de rehabilitació, que s’ha fet sota la direcció dels tècnics del departament de Patrimoni Cultural, ha permès resoldre els problemes d’humitats detectats en l’hermeticitat general i que havien provocat degradacions dels acabats interiors. Durant la intervenció també s’ha canviat la coberta, s’han resolt problemes d’humitats i filtracions, s’han reparat parts de fusteria degradades tant de la coberta com de l’interior, s’ha refet el soler, i s’han consolidat els motius pictòrics existents a l’interior, sanejat, arrebossat i pintat a la calç.

També s’ha millorat la ventilació natural del bé immoble augmentant la capacitat passiva de renovació de l’aire dels murs, la qual cosa s’obté substituint gran part del revestiment actual de la façana principal per un material de calç més tradicional i eficient. “Hem pogut dur a terme una intervenció integral del bé per posar-la en valor i només quedarà repassar el retaule interior”, ha explicat la cap d’àrea de Patrimoni Cultural, Cinta Pujal.

Sant Roc de Sornàs

Sant Roc és una petita i senzilla església situada al centre del poble de Sornàs. A la llinda de fusta de l’entrada hi ha la inscripció de la data de construcció, 1756. D’aquesta època es conserva la planta general rectangular, una capçalera quadrangular i un campanar d’espadanya amb un arc de mig punt adovellat. L’església venera als tres sants advocats contra pestes i malalties contagioses: Sant Sebastià, Sant Fabià i Sant Roc.