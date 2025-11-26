Les nostres creences ens condicionen emocionalment

Hem de vigilar amb els nostres pensaments i no estic parlant del fet que pensant molt en alguna cosa, aquesta, es farà realitat. Si no, més bé, de com ens afecta mentalment estar pensant constantment en aquestes coses o situacions. Objectivament, no hi haurà cap diferència, la situació personal no canviarà, però, mentalment podem emmalaltir, la por i l’ansietat poden apoderar-se de nosaltres. Així és que, si pensem que el món és un lloc perillós, que la nostra vida no té sentit o que és penosa, bonica, o que val la pena lluitar per a aconseguir els objectius personals, etc., emocionalment, ho estarem reflectim en el nostre estat anímic i, consegüentment, en el nostre comportament, i això es tradueix en un estil de vida tranquil, actiu, alegre, ansiós o poruc.
Per tant, la realitat tot i ser igual per a tots, cadascun d’entre nosaltres la interpretem de manera diferent. A tall d’exemple tenim els viatges, si pensem que és perillós sortir de casa o del país o que no té sentit gastar els diners en visitar altres llocs, per molt que ens regalin un bitllet d’avió o de tren, mai l’acceptarem i encara menys, si hem de pagar l’allotjament. Doncs, metafòricament, aquest exemple serveix per a qualsevol situació quotidiana que puguem viure, perquè estarem tancats mentalment a qualsevol cosa que no estigui en consonància amb les nostres creences.
No hi ha diferència si és una possible parella sentimental, feina, amistat, vehicle, lloc de residència, etc. si no entren en el nostre conjunt de creences sobre la qüestió en concret, ni tan sols ens donarem l’oportunitat de conèixer-los. Passarem de llarg i malauradament, moltes vegades perdem bones oportunitats per a millorar la nostra qualitat de vida, només perquè no ens parem a raonar si les nostres creences no estan obsoletes o fora de lloc. Hem de tenir en compte que amb cada nova experiència viscuda, el nostre repertori de conducta s’amplia i amb ell, també els nostres pensaments i obviar això, indueix a l’autolimitació.
