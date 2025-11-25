Masella estrenarà la temporada d’esquí aquest dimecres

La temporada d’esquí al Pirineu ja comença. I és que Masella ha anunciat que obrirà aquest dimecres, dia 26 de novembre, de moment amb 6 pistes en funcionament que sumen 11 quilòmetres esquiables. D’aquesta manera, com ja ha fet en anteriors ocasions, l’estació cerdana esdevé la primera dels Pirineus que obre els seus remuntadors. El fet que Masella ja estigui a punt ha estat possible gràcies a les nevades i a les baixes temperatures dels darrers dies, que han permès tenir ja aquestes primeres pistes a punt mitjançant les importants inversions en millora de la innivació que tant aquesta estació com d’altres del Pirineu català fan des de fa anys. Entre d’altres objectius, aquestes actuacions permeten seguir millorant l’eficiència energètica i la reducció del consum necessari.
D’aquesta manera, de moment l’estació d’Alp, Das i Urús ja disposa de gruixos de neu d’entre 30 i 35 centímetres, i han avançat que de manera progressiva aniran obrint més pistes i remuntadors. Masella disposa de 75 km esquiables i, amb la connexió amb la veïna estació de La Molina, ofereix el domini Alp 2500 que suma un total de 145 quilòmetres.
Baqueira Beret també ha confirmat l’inici imminent de la seva temporada, tot i que en aquest cas començaran el dissabte, dia 29 de novembre. El complex de les valls d’Aran i d’Àneu comunicarà abans del cap de setmana amb quantes pistes s’estrena. Enguany han sumat cinc pistes noves, que els permet elevar el seu domini esquiable fins als 173 quilòmetres.