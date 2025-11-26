Com cuidar el teu gos o gat a la tardor

Un gat mirant per la finestra en un dia de tardor (AMIC)
Durant la tardor els dies s’escurcen, les temperatures baixen i la natura es transforma. Igual que nosaltres traiem la roba d’abric i ens adaptem a nous ritmes, els nostres animals de companyia també necessiten una atenció especial en aquesta època de l’any. La tardor, amb els seus contrastos, pot afectar la salut i l’estat d’ànim dels gossos i gats, però amb unes pautes senzilles els podem ajudar a gaudir-ne plenament.

Un dels aspectes més importants és el pelatge. Molts gossos i gats comencen la muda d’hivern, i això implica una major quantitat de pèl a casa. Raspallar-los sovint no només evita embulls i redueix la presència de pèl a sofàs i catifes, sinó que també reforça el vincle afectiu i estimula la circulació sanguínia.

L’arribada del fred també fa que alguns animals busquin més estones de repòs. És recomanable proporcionar-los un llit càlid i allunyat de corrents d’aire. A més, la disminució de les hores de llum pot alterar el seu estat d’ànim, especialment en gats més casolans. Dedicar-los temps de joc i enriquiment ambiental és clau per a mantenir-los actius i mentalment estimulats.

En el cas dels gossos, les passejades continuen sent imprescindibles. Tot i que els dies de pluja o vent poden fer-nos mandra, sortir a l’exterior els aporta benestar físic i emocional. A més, la tardor és una època ideal per a gaudir de la natura sense les altes temperatures de l’estiu.

No hem d’oblidar la prevenció sanitària. L’augment d’humitat i la presència de fulles en descomposició poden afavorir paràsits i fongs. Fer revisions veterinàries i mantenir al dia les desparasitacions és fonamental per a evitar problemes.

La tardor és una estació plena d’encant, també per als nostres animals. Amb una mica d’atenció i cures, podem aconseguir que gaudeixin d’aquesta època de l’any tan especial amb la mateixa il·lusió que nosaltres.

La convivència amb un animal ens recorda que cada estació té els seus reptes i les seves oportunitats. Si sabem adaptar-nos-hi junts, la tardor pot esdevenir una època de complicitat i de noves experiències compartides que enfortiran encara més el vincle amb els nostres companys de vida.



