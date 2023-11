Les manifestacions per l’habitatge a Andorra indiquen el camí

Vídeo: JMSP per a Fòrum

Xifres amunt o avall és innegable que, les dues darreres manifestacions ciutadanes reclamant, especialment, la necessitat d’accedir a un habitatge digne, han estat un èxit de convocatòria. Podrien ser, segons estimacions, unes 500 persones les que aquest dijous, 16 de novembre, -coincidint amb la celebració del monogràfic sobre habitatge a la sessió del Consell General-, han reivindicat davant del Parlament més oferta i uns lloguers assumibles.

Les concentracions naixien d’una plataforma ciutadana batejada com a denunciAND i, des de la mateixa, s’ha insistit sempre que al darrere no hi ha interessos polítics ni personalismes. Al darrere, hi ha dones i homes, famílies, que pateixen els efectes de la manca d’habitatge a Andorra i, qui en té, ha de fer front a unes mensualitats que no estan en consonància amb els salaris que es percep. Aquestes són les queixes.

El propulsor va ser denunciAND, però, ara, ja actua com la coordinadora de ciutadans per l’habitatge digne a Andorra. Sembla que aquest moviment ha nascut per a quedar-se i fer-se sentir fins que hi hagi solucions creïbles. Les manifestacions per l’habitatge indiquen el camí. Més que no pas el silenci i la passivitat.





