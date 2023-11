Primer entrenament de Cande Moreno al descens de la Copa del Món de Zermatt-Cervinia

Cande Moreno en els primers entrenaments oficials a Zermatt-Cervinia (Agence Zoom / Alexis Boichard)

Avui s’ha celebrat el primer entrenament de descens de la Copa del Món de Zermatt-Cervinia (Itàlia), després que ahir dimecres es cancel·lés pel fort vent. L’andorrana, Cande Moreno, ha sortit amb el dorsal 46 i ha provat una pista nova al calendari del circuit mundial.

El primer entrenament ha començat amb un bon esquí per part de Cande Moreno. Després del mur, a la zona plana no ha pogut guanyar velocitat “amb una neu bastant freda que agafa molt i no s’anava ràpid”, segons ha explicat l’esquiadora.

Moreno ha continuat la baixada i tot i perdre la línia i també velocitat ha continuat amb l’entrenament per a examinar la pista i gestionar les diferents parts que planteja, de cara a la primera cursa que està prevista per al dissabte. El seu crono ha estat de 1.43.01, amb +7.20 respecte al millor crono, que ha estat de l’austríaca Christina Ager, amb 1.35.81.





“Una pista nova”

“Avui no era un dia fàcil perquè des d’Ushuaia no em ficava els esquís de descens”, ha assegurat l’esquiadora andorrana. “És una pista de Copa del Món que no conec, completament nova, i per més que mentalment estiguis preparada per la carrera, és veritat que tampoc el meu esquí estava cent per cent preparat i ho he notat, però, per això serveixen els entrenaments”, ha dit Moreno, que assegura que ara toca “analitzar tot al màxim amb el meu entrenador per, si finalment es corre, treure el millor de mi i eliminar aquests errors”.

Demà divendres hi ha previst un segon entrenament oficial, mentre que les curses segueixen establertes pel dissabte i diumenge.