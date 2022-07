Les infraestructures al Pirineu i l’acord d’associació amb la UE marquen la reunió entre Illa i Cadena

La necessitat de millorar les infraestructures a l’àrea del Pirineu i la negociació de l’acord d’associació d’Andorra amb la Unió Europea han estat les qüestions principals tractades durant la reunió que el cap de l’oposició a Catalunya, Salvador Illa, i el president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena, han mantingut aquest matí a la seu de la patronal.

Cadena ha posat damunt la taula la demanda que les administracions públiques dels països veïns facin un esforç important per a millorar les infraestructures de comunicació del Pirineu, una zona que tradicionalment ha patit d’una manca important d’inversions. En aquest sentit, el president de la patronal ha destacat la posada en marxa de l’aeroport d’Andorra-La Seu com un exemple de cooperació transfronterera i de fins on poden arribar les sinèrgies entre països.

El president de la CEA ha defensat davant d’Illa i de l’ambaixador d’Espanya a Andorra, Àngel Ros, el projecte d’Àrea Econòmica Especial Andorra-Pirineus, que hauria d’involucrar el Principat amb els departaments i comarques veïnes de França i Espanya. Segons Cadena, les zones veïnes de França i Espanya tenen molt potencial per a establir sinèrgies amb Andorra, ja que disposen de sòl industrial, d’infraestructures i de pols logístics que poden ser molt interessants per a les empreses del Principat.

Cadena, acompanyat per la responsable de Relacions Internacionals de la CEA, Montserrat Ronchera, i pel director de la patronal, Iago Andreu-Sotelo, ha insistit també en la necessitat de preservar el vincle entre residència i treball en el marc de la negociació de l’acord d’associació d’Andorra amb la Unió Europea.

El president de la patronal ha explicat a Illa que la CEA entén que el model de protecció social vigent a Andorra és perfectament compatible amb els estàndards europeus i que el que es demana des d’Andorra és una adaptació de règim comunitari per a preservar la política migratòria del país que ha estat, a grans trets, molt satisfactòria a l’hora d’integrar persones provinents d’arreu, especialment de països comunitaris com Espanya.