Exhibició de natació sincronitzada a la piscina olímpica dels Serradells per la seva inauguració

El dijous 4 d’agost, al vespre, com a preàmbul de l’inici de la festa major d’Andorra la Vella, el Comú celebrarà un acte institucional obert, amb reserva prèvia, per a la reestrena del Centre esportiu dels Serradells. L’esdeveniment tindrà lloc a la renovada piscina olímpica i comptarà amb números aquàtics a càrrec de Gemma Mengual, i del duo mixt format per Emma Garcia i Pau Ribes.

La finalització dels treballs de reconstrucció del Centre esportiu dels Serradells, incendiat el novembre del 2018, se celebrarà amb un acte institucional el proper dijous 4 d’agost a les 19.30 hores a la piscina olímpica, al qual s’ha convidat la família de la natació, com els clubs i entitats de la parròquia que han fet ús tradicionalment d’aquest equipament.

Tots ells, juntament amb una nodrida representació d’autoritats, tindran l’oportunitat de gaudir d’una exhibició de natació sincronitzada de primer nivell, a càrrec de Gemma Mengual i del duo mixt format per Emma Garcia i Pau Ribes.

L’acte, que es fa amb motiu de la finalització dels treballs de reconstrucció dels Serradells, serà gratuït i obert a tothom, però tindrà un aforament limitat als seients disponibles a les grades de la piscina olímpica. Per això, els interessats a assistir a l’esdeveniment s’hauran de registrar a la pàgina web reserves.andorralavella.ad i les invitacions s’assignaran per rigorós ordre d’inscripció.

La piscina olímpica obrirà al públic l’1 de setembre, coincidint amb l’inici del curs escolar.

Els treballs de reconstrucció de la piscina olímpica (50 x 21 metres), que es van iniciar el febrer del 2021, s’han portat a terme en el termini de 18 mesos amb la coordinació de les empreses adjudicatàries que havien de treballar simultàniament. Les obres han consistit, d’una banda, en la finalització i refecció dels treballs de rehabilitació de la façana, que s’estaven executant en el moment de produir-se el sinistre.

De l’altra, en la reconstrucció d’aquells elements que havien estat destruïts en el moment de l’incendi, principalment l’estructura de la coberta, fals sostre, les grades i elements de la piscina. La renovada piscina olímpica respecta els criteris d’eficiència energètica i compta amb aïllaments de base mineral no inflamables ni combustibles.

També s’han revestit amb material ceràmic tant el vas de la piscina com les platges i s’han renovat elements com pòdiums o sureres. L’escalfament de l’aigua es realitza amb l’intercanviador d’aigua calenta provinent de l’energia produïda per la xarxa de calor del Centre de Tractament de Residus (CTRASA – FEDA Ecoterm).

Una exhibició de campiones

Gemma Mengual, considerada una de les millors nedadores de sincronitzada de tots els temps i un referent mundial en l’especialitat, és coneguda amb el sobrenom de la sirena. Al 1992 es va incorporar a l’equip nacional espanyol i al febrer del 2016, any en el qual va participar als seus quarts i darrers Jocs olímpics -els de Rio- fent duo amb Ona Carbonell, va anunciar la seva retirada.

Al seu palmarès destaquen 17 medalles d’or, 18 de plata i 12 de bronze, entre campionats del món, europeus i Jocs olímpics. Compta amb diversos reconeixements com el Premi Nacional de l’esport a la millor esportista espanyola el 2005, la medalla d’or – Reial Ordre del mèrit esportiu el 2007, o la candidatura per al Premi Príncep d’Astúries dels esports l’any 2009.

De la seva banda, Emma Garcia i Pau Ribes són nedadors de l’equip nacional absolut de natació artística i actuen com a components del duo mixt espanyol. La natació artística és un esport molt exigent físicament i mental. La lluita en la darrera dècada ha estat per a la introducció de la figura masculina en aquest esport, ja acceptada a nivell de campionats mundials tot i que encara no és una modalitat olímpica.

Al 2021 al Campionat europeu de Budapest Emma Garcia i Pau Ribes es van penjar la medalla de plata en el duo lliure i en el duo tècnic. Enguany, han estat quarts al campionat del món de Budapest en ambdues modalitats. L’Emma Garcia, a més, ha assolit la medalla de bronze al Highlights combo juntament amb la resta de l’equip nacional espanyol.