Les entrades del tradicional Concert de Cap d’Any, ja a la venta

Un any més, el tradicional Concert de Cap d’Any servirà per donar la benvinguda al nou any i tancar una edició més d’Ordino Clàssic. La cita, sota el nom Simfonia de Cap d’Any, tindrà lloc dissabte 1 de gener de 2022 a les 19 hores a l’Auditori Nacional d’Andorra.

Les entrades es podran adquirir demà dijous, a partir de les 9 hores, a la pàgina web d’Ordino Clàssic: www.ordinoclassic.ad/entrades i a l’Oficina de Turisme d’Ordino, per un preu de 35 € i de 25 € les localitats del cor i algunes

de laterals.

Dividit en quatre parts, talment com una simfonia, el programa d’aquesta edició del Concert de Cap d’Any és una celebració de la música des del punt de vista d’una Viena clàssica, però alhora diversa. Com tota simfonia, com tota festa, el vespre musical transitarà per diversos estats d’ànim, per diverses emocions, per diversos racons. Alegria i diversitat: els millors ingredients per celebrar la vida i poder passar, un cop més, el Cap d’Any plegats.

D’aquesta manera, Ordino Clàssic tanca la quarta edició. Una iniciativa cultural que continua consolidant-se amb artistes del país i una proposta musical que connecta la seva part més clàssica amb una visió contemporània i actual. Enguany, amb cinc propostes entre el 24 d’octubre de 2021 i l’1 de gener del 2022, Ordino Clàssic també ha servit per reivindicar la importància de la cultura dins de la difícil situació que viu la societat a causa de la crisi sanitària provocada per la Covid-19.​