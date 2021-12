El frau de l’Smishing

L’Smishing és la contracció de SMS Pishing i és un frau que consisteix a enviar per part de l’estafador un SMS a la víctima, convencent-la que faci un clic en un enllaç adjunt. La diferència amb el Pishing es basa en el mitjà utilitzat. Mentre que en el Pishing l’estafa es realitza per telèfon, en aquest cas es fa a través d’un missatge de text.

L’atacant sol conèixer alguns detalls del destinatari, com ara el nom o la seva ubicació, per la qual cosa fa al missatge més realista i de confiança. A més, se solen fer servir els noms d’empreses o entitats conegudes com: Correus, Amazon, empreses de missatgeria o entitats bancàries per a aconseguir el seu objectiu. En aquests missatges solen oferir promocions especials, la possibilitat d’obtenir descomptes o diners o amenaçar amb el fet de pagar comissions o quantitats de diners si no es proporcionen les dades requerides.

Aquests missatges de Smishing només són perillosos si finalment l’usuari acaba clicant l’enllaç, ja que de fer-ho, se’l redirigeix a pàgines web que solen imitar les originals i que serveixen per a obtenir dades bancàries i informació privada. En altres casos, obliguen a trucar a números de telèfon d’alta tarificació o es descarreguen virus troians, amb els quals els pirates informàtics poden arribar a controlar els nostres dispositius i obtenir la informació que desitgen.

Per a evitar aquest tipus de frau el Banc d’Espanya dona alguns consells:

– Desconfia dels SMS que vinguin en anglès, amb moltes faltes d’ortografia o amb males traduccions d’altres idiomes.

– Configura més protecció en els telèfons mòbils.

– No instal·lis aplicacions que provinguin de missatges de text.

– No facilitis mai dades bancàries ni de targetes de crèdit per SMS.

– Bloqueja els números que semblin sospitosos.

Si malgrat tot això, creu que pots haver estat víctima d’algun tipus de frau, contacta immediatament amb la teva entitat bancària perquè bloquegi les operacions, canvia totes les contrasenyes de les quals hagi pogut informar i denuncia als cossos de Seguretat.

Per Tecnonews