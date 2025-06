Les ensaïmades de Mallorca: tradició, forma i sabor únic

Una ensaïmada de crema (Getty images)

Les ensaïmades són un dels productes més emblemàtics de la gastronomia mallorquina. El seu origen es remunta en principi al segle XVII, tot i que alguns estudiosos creuen que podria tenir influències de la cuina àrab, per la tècnica de pastat i la forma espiral. El seu nom prové del mot “saïm”, que en mallorquí significa llard de porc, ingredient clau en la seva elaboració.

Inicialment, les ensaïmades es feien només en ocasions especials, com a Pasqua o durant festes locals. Amb el temps, però, s’han convertit en un producte quotidià, disponible en forns i pastisseries durant tot l’any. La seva forma en espiral no és només una qüestió estètica. En l’elaboració tradicional, la massa es treballa llargament per a fer-la molt fina, quasi transparent, i després s’enrotlla com una serp per a formar la seva característica espiral.

Aquesta forma permet que, durant el temps de fermentació i la cocció, la massa pugui créixer de manera uniforme, aconseguint una textura flonja per dins i una superfície lleugerament cruixent per fora. A més, la forma espiral recorda les formes naturals del Mediterrani, com els caragols de mar o les onades, i ha acabat esdevenint un símbol visual de la identitat mallorquina.

Encara que la versió tradicional és simple, espolsada amb sucre fi, avui en dia es poden trobar ensaïmades farcides de cabell d’àngel, crema, xocolata, nata o sobrassada, oferint una gran varietat per a tots els gustos. L’ensaïmada de Mallorca compta amb la Indicació Geogràfica Protegida (IGP), que reconeix i protegeix la seva autenticitat i mètode d’elaboració tradicional.