Gas i electricitat: millor prevenir que lamentar

Un electricista treballant (pvproductions / Freepik)

Quan es tracta de seguretat a la llar, hi ha un consell que mai no perd vigència: fer revisar les instal·lacions de gas i electricitat per personal professional qualificat. Encara que tot sembli funcionar correctament, el desgast dels materials, les connexions defectuoses o una instal·lació antiga poden suposar un risc important per al teu habitatge i els que hi viuen.

En el cas del gas, una fugida pot provocar intoxicacions greus o fins i tot explosions. Per això és vital comprovar periòdicament que les canonades, claus de pas, calderes i escalfadors funcionen bé i no presenten fuites. A més, moltes companyies exigeixen revisions obligatòries cada cert temps. Ignorar-les pot suposar sancions o, encara pitjor, conseqüències per a la salut.

Pel que fa a l’electricitat, una instal·lació deficient pot provocar sobrecàrregues, apagades o incendis. Els tècnics especialitzats detecten cables deteriorats, endolls insegurs o quadres elèctrics obsolets que ja no compleixen la normativa actual. També poden recomanar millores com a diferencials més sensibles o protectors contra sobretensions.

A banda de la seguretat, una revisió tècnica ajuda a millorar l’eficiència energètica, reduint el consum i evitant sorpreses a la factura.





Per Tot Sant Cugat