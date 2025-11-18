Les empreses podran presentar la declaració de l’IRNR en nom dels seus treballadors fronterers i temporers

Per a continuar amb el procés de simplificació i digitalització dels tràmits tributaris que s’han de realitzar al Departament de Tributs i de Fronteres, el Govern ha aprovat una modificació del Reglament de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals (IRNR). El canvi dona resposta a una demanda del sector empresarial, i permet simplificar la sol·licitud per a acollir-se al règim dels treballadors fronterers i temporers.
La modificació del Reglament incorpora la possibilitat que els empresaris puguin presentar, per compte dels seus treballadors i de manera telemàtica, les sol·licituds d’acolliment al règim especial de treballadors fronterers i temporers. D’aquesta manera es permet optimitzar els recursos, tant de l’administració com d’entitats privades, i alleugerir les cues que es produeixen a l’inici de la temporada d’hivern al servei d’atenció al públic del Departament de Tributs i de Fronteres.
Aquest règim especial permet que els treballadors no-residents fiscals contractats per empreses residents o establertes al Principat subjectes al règim de la CASS puguin tributar d’acord amb les normes generals de l’IRPF, podent aplicar les mateixes deduccions (CASS i 3%), el mínim personal exempt situat en 24.000 euros i la bonificació de la quota de tributació.
S’estima que es podran beneficiar d’aquesta simplificació al voltant de 5.000 treballadors temporers o les empreses que els contracten.