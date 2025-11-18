Els treballs de la nova façana del Centre Cultural Lauredià s’aturen temporalment

El Comú de Sant Julià de Lòria ha decidit suspendre de manera immediata i preventiva tots els treballs relacionats amb el revestiment de l’acabat de la façana després que, dissabte passat, es produís la caiguda d’una peça d’alumini. L’incident va ocasionar únicament danys materials, sense haver de lamentar cap afectació personal.
Davant d’aquests fets, i seguint els protocols de seguretat pertinents, s’està revisant el material instal·lat i desmuntant tots aquells elements que puguin presentar problemes de fixació i, per tant, els treballs de continuació de revestiment de la pell de la façana queden aturats. Actualment, els serveis tècnics estan duent a terme les inspeccions i verificacions necessàries per a determinar amb exactitud les causes del despreniment i garantir la integritat del conjunt.
Paral·lelament, s’ha iniciat el procés per a depurar les responsabilitats que se’n puguin derivar, en coordinació amb les empreses i professionals implicats en l’obra i s’ha encomanat un informe per a realitzar una auditoria externa per a avaluar-ne les causes. El Comú de Sant Julià de Lòria reafirma el seu compromís amb la seguretat de la ciutadania i garantirà que els treballs no es reprenguin fins que les condicions siguin totalment segures.
Per la seva banda, les obres interiors del Centre Cultural Lauredià, que afecten principalment els dos auditoris, continuen el seu curs.