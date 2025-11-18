Preocupació a Oliana per una nova onada de robatoris

L’Ajuntament d’Oliana veu necessari implantar mesures més expeditives per a frenar la nova onada de robatoris que han patit darrerament al municipi. L’alcalde olianès, Ricard Pérez, no dubta a assenyalar que ara mateix tenen “una preocupació important amb aquest tema” i, per això, demana el suport de la Generalitat per a solucionar-ho i per a, com a mínim, posar les coses més difícils als lladres, tenint en compte, també, que l’actual manca de contundència envers els multireincidents a nivell judicial dificulta la persecució d’aquests delictes.
Pérez ha explicat a RàdioSeu que darrerament han arribat a tenir en un sol mes quatre atracaments, concretament a tres bars i a un estanc. També hi ha hagut robatoris amb força en domicilis particulars al llarg dels darrers mesos. Aquesta reiteració ha fet que ara mateix hi hagi “preocupació màxima” entre comerciants i veïns en general. L’alcalde matisa que hi ha “coordinació amb els Mossos d’Esquadra” i que “s’hi està treballant”, però admet que “és complicat” solucionar-ho. En aquest context, ha recordat que ja fa un temps que tenen la previsió d’instal·lar càmeres de vigilància i de lectura de matrícules a les dues entrades principals de la vila, perquè esperen que com a mínim això serveixi com a mesura dissuasòria i perquè, de fet, els ho ha recomanat el Departament d’Interior mateix. El consistori ja hi ha posat una partida econòmica enguany al pressupost, per a poder executar aquesta inversió tan bon punt es disposi de tots els permisos.
De fet, aquesta no és una preocupació no només d’Oliana sinó de tota la comarca. No fa gaire temps el Consell d’Alcaldes de l’Alt Urgell ja va parlar de la necessitat de tenir coberta tota la comarca pel que fa a vigilància i, atès que Oliana és un punt estratègic, es plantejava que el Consell Comarcal s’impliqués en el finançament d’aquestes càmeres al municipi, que tenen un cost d’uns 15.000 euros. I ara fa dos mesos es van reunir també amb el Departament d’Interior per a poder optar a una subvenció. Però si aquests suports no arriben, no descarten “tirar pel dret” i finançar-ho íntegrament des de l’Ajuntament per a tenir aquest sistema com més aviat millor, perquè es mostren convençuts que, tot i no resoldre del tot el problema, pot servir perquè molts lladres s’ho pensin dues vegades.
Ricard Pérez ha exposat, com a exemple d’aquesta preocupació, que “hi ha dies que hem tingut vigilància policial des del migdia fins al vespre”, amb una patrulla a l’entrada del poble, “i al cap d’una hora d’haver marxat hi va haver un atacament”. Per això, creu que l’única solució total seria “tenir efectius tot el dia” i que, tot i que la coordinació amb els Mossos és “bona”, des del Cos policial “també tenen els recursos que tenen” i “per molta voluntat i molta estratègia que hi hagi, si no tenim recursos tampoc no podem fer coses”. I hi afegeix que hi ha lladres que saben que en determinades hores poden tenir marge d’actuació fins que la policia no arribi a la vila” i que la majoria dels veïns tampoc no optaran per encarar-se amb ells.
“Turisme de robatoris”
Pel que fa als robatoris a habitatges, Ricard Pérez lamenta que en aquests casos l’impacte emocional per a qui el pateix encara és més gran, malgrat que en aquest episodi el municipi té una taxa de casos semblant a la mitjana d’altres poblacions. I expressa la preocupació pel que ja s’ha batejat com a “turisme de robatoris”; és a dir, delinqüents que venen a la comarca des d’altres zones, sobretot de municipis del litoral, i que fan un atracament i se’n van de seguida, amb la qual cosa és més difícil identificar-los. També els amoïna el fet que a municipis propers, en canvi, no tenen aquesta problemàtica.
Per tot plegat, des de l’Ajuntament olianès esperen que, com a mínim, aviat puguin posar en marxa aquest sistema de vigilància i de control dels cotxes que entren i surten del municipi. I subratlla que si no ho poden enllestir aquesta legislatura “no serà perquè nosaltres no ho haguem volgut”, sinó per impediments externs perquè, si cal, estan disposats a pagar-ho íntegrament amb recursos municipals. En aquest sentit, també s’ha estudiat posar càmeres als carrers del centre, tot i que en aquest cas és més complicat perquè hi hauria més exigències relatives a la protecció de la intimitat.