Les conferències de Pilar Giró i de José Luis Romero, a les activitats d’octubre de l’MCTA

Cartell anunciador de les activitats d’octubre al museu (MCTA)

La comissària de l’actual exposició ‘SONS. Analogies musicals a la pintura’, Pilar Giró, serà una de les protagonistes de les conferències del mes d’octubre al Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA). Per aquesta ocasió, Giró parlarà sobre un dels artistes exposats enguany: Antoni Tàpies. La comissària explica que “seguint la mateixa dinàmica de l’exposició actual, la conferència proposa una lectura acústica de l’obra de Tàpies partint de la pintura que hi ha actualment al museu, que té un ambient metafísic i surrealista. Anirem passejant per la trajectòria artística de l’artista, buscant el so dels espais i el so de les matèries’. La conferència Tàpies: la física dels Sons tindrà lloc dijous 10 d’octubre a les 19.00 hores.

El dijous, 17 d’octubre, a les 19 hores, serà el torn del restaurador José Luis Romero, que impartirà una conferència sobre el procés de restauració de l’obra “Granja” de l’artista nordamericà Newell Convers Wyeth. Després del procés de conservació desenvolupat per l’equip del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, l’obra s’exposa per primera vegada a Andorra. Els assistents a la conferència podran conèixer com ha estat el procés de consolidació i estabilització de la capa pictòrica a partir de les explicacions de Romero, qui oferirà detalls sobre la utilització de cola orgànica, temperatura i pressió puntual al llarg del procés i la reconstrucció de volum, amb l’aplicació del procés de reintegració cromàtica i envernissat.

Ambdues conferències tenen un cost de 5 euros amb reserva prèvia obligatòria a través del correu de reserves@mcta.ad o bé al telèfon 800 800.

Finalment, el mes d’octubre tancarà amb la tercera conferència sobre el discurs musical. En aquesta ocasió, la cantant i compositora Laura Garcia explicarà com ha estat el procés de composició i producció dels temes que conformen la banda sonora dels grups Cadència i Polifonia. En aquest cas, és una banda sonora creada exclusivament amb la veu de la compositora, acompanyada ocasionalment d’un “whistle” o flauta cèltica i alguns sons ambientals. Serà el dijous, 24 d’octubre, a les 19 hores.

La conferència, que compta amb la col·laboració de la Fundació ONCA, té un cost de 3 euros amb reserva prèvia obligatòria a través del correu de reserves@mcta.ad o bé al telèfon 800 800.





Tallers per a tota la família

La proposta de tallers familiars del mes van enfocats a tots els públics. El dissabte 5 d’octubre els assistents podran pintar i decorar gots de vidre de la manera més creativa i original possible. També el dissabte 26 d’octubre les famílies es deixaran emportar per l’esperit de la tardor i concretament per les “catrines” fent una màscara al més pur estil mexicà, representant aquells personatges provinents dels venedors de cigrons de la zona que aparentaven ser rics i volien amagar les seves arrels indígenes copiant la moda europea del moment amb barrets, plomes, vestits i maquillatge de l’era victoriana.

Els tallers tenen un cost de 2 euros amb reserva prèvia obligatòria a través del correu de reserves@mcta.ad o bé al telèfon 800 800.