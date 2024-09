La Seu acollirà una taula territorial per a reflexionar sobre la cultura al Pirineu

Cartell anunciant la celebració de la taula territorial sobre la cultura al Pirineu

La Seu d’Urgell acollirà el 3 i 4 d’octubre una taula territorial per a reflexionar sobre la cultura al Pirineu. La proposta de debat l’organitza la cooperativa El Refugi, en el marc de les accions de l’Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran per a diversificar i impulsar sectors estratègics al territori pirinenc.

El programa arrencarà el dijous 3 d’octubre, a la tarda, a la Llibreria El Refugi, amb una taula rodona sota el títol “Pirineu i cultura: principals reptes”. Estarà formada per Isidre Domenjó, president de l’Associació del Llibre del Pirineu; Jordi Abella, director de l’Ecomuseu Valls d’Àneu, i Camila del Mármol, antropòloga. Els ponents reflexionaran sobre quina ha estat l’evolució culturalmuntanya,zonaRural, del Pirineu, quines dificultats travessa aquest àmbit i quines complicacions afegides pot tenir treballar o desenvolupar un projecte vinculat a la cultura en un nucli pirinenc.

Les reflexions continuaran divendres 4 d’octubre, al CETAP (Centre Cultural les Monges), a partir de les 10 del matí, amb un esmorzar i la sessió “Administració, cooperativisme i cultura: reptes, oportunitats i límits”. Hi prendran part Eva Fiter, directora de l’Institut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA); Víctor Jiménez, de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, i Rosa Noray, delegada territorial de Cultura a l’Alt Pirineu i Aran. La proposta està pensada perquè hi assisteixin persones properes a l’administració i l’economia social i solidària, per tal d’intercanviar opinions sobre com poden incidir en l’àmbit cultural per a treballar conjuntament amb professionals del sector privat.

A la tarda (18 h), es tancarà la taula territorial al Taller Tartera (carrer dels Canonges, 44), amb el debat “Reptes. És possible professionalitzar la cultura?”. Hi intervindran Laura Arau, de Kult.coop i Fira Literal; Beñat Gaztelurrutia, de Gerediaga Elkartea; Carles Monegal, de Quiosc Gallery, i membres del Taller Tartera. Es tracta de persones que des de fa temps estan desenvolupant un projecte cultural en diferents localitats i també diferents àmbits, que debatran sobre quan és possible que la cultura deixi de ser una activitat precària i que les persones puguin guanyar-se bé la vida en aquest àmbit en una zona rural i de muntanya.





Inauguració del nou local de Taller Tartera

Per a cloure les jornades hi haurà un concert del músic Carles Belda (19 h). Aquesta última activitat coincidirà amb l’obertura i inauguració del nou local de Taller Tartera al carrer dels Canonges.





Inscripcions i informació

Per a més informació sobre la proposta es pot entrar a la pàgina web www.acapa.cat o contactar amb el correu electrònic info@elrefugi.cat. També es pot trucar al 652 34 34 55 (Miquel Albero). Les inscripcions es poden fer per Internet.