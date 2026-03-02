8M: Escaldes commemora el Dia de les dones amb el cicle cultural “Ressonàncies”

El Comú d’Escaldes-Engordany organitza el cicle Ressonàncies. Veus que vibren, històries que transformen amb motiu del Dia internacional de les dones. La iniciativa neix amb l’objectiu de visibilitzar experiències, trajectòries i mirades femenines que han contribuït a transformar la societat, i ho fa mitjançant un programa que engloba teatre, literatura, música i poesia, tot posant la cultura al centre com a eina de reflexió i pensament crític.
El tret de sortida el marcarà la representació teatral Querida amiga: Las verdaderas cartas de Elena Francis, una obra basada en la història real de les cartes del consultori Francis que permet aproximar-se a l’educació sentimental de les dones durant el franquisme i reflexionar sobre els models socials i culturals que van marcar diverses generacions. El passi de l’obra teatral tindrà lloc el 12 de març, a les 20 hores, a la sala d’actes del Comú.
El cicle continuarà amb la presentació del llibre 150 anys en veu de dona, amb textos de Jordi Novell i il·lustracions de Maria Picassó que se celebrarà el 19 de març, a les 20 hores, a la Biblioteca Comunal. L’obra recull un centenar de retrats de dones referencials en el món de la música popular d’arreu del món, amb una àmplia varietat generacional, geogràfica, lingüística i estilística. La vetllada comptarà amb l’acompanyament musical de la cantant andorrana Júlia Sart.
Les activitats culturals per a commemorar el Dia internacional de les dones treballadores finalitzarà amb el recital de poesia Veus de dona que protagonitzarà Eva Arasa. La proposta, que tindrà lloc el 25 de març, a les 19 hores, a la Biblioteca Comunal, posarà en valor les veus poètiques femenines al llarg de la història.
Totes les activitats són d’entrada lliure fins a omplir l’aforament de la sala.