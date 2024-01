Les Andbank GSeries 2024 arriben al seu equador amb emoció al límit

La pilot, Ares Lahoz, única dona participant (FotoEsport)

Els participants del segon lliurament de les Andbank GSeries 2024 també van gaudir d’una gran expectació. Els aficionats van tornar a situar-se a la zona nord del traçat del Circuit Andorra – Pas de la Casa, tot i que els termòmetres van caure per sota dels 0º, quan el sol “se’n va anar”. Màxima competitivitat a la pista de les instal·lacions del Port d’Envalira. Els pilots ansiosos de jugar les seves cartes van posar tot de la seva part des de l’inici per a aconseguir el triomf.

Entre els Side by Side, l’esperada lluita entre José Roger i Joan Lascorz es va decantar a favor del primer, així doncs 2 de 2 per al campió de les darreres edicions de la categoria.

El pilot francès Yannick Francisi va aconseguir el seu primer triomf en dura lluita amb Antonio Otero, que va repetir segona posició i Alex Español “Sito” que en el seu retorn a la pista andorrana es va situar al podi del Clio ICE Trophy.

Tito Rabat i Marc Font tampoc van decebre els que esperaven el seu particular duel als ICE Gladiators. Va vèncer les dues curses disputades (G3 i G4) l’excampió del món de Moto 2, amb el pilot de la FMA en segona posició.





Les baixes temperatures van arribar amb retard

La possibilitat d’haver d’anul·lar la G2 va estar a la ment dels organitzadors durant bona part de la setmana passada. Les altes temperatures enregistrades a 2.400 metres d’altitud van provocar que l’equip de pista del Circuit Andorra no pogués treballar amb normalitat.

La temperatura va baixar en picat 48 hores abans de la celebració del segon meeting de les Andbank GSeries 2024 i l’esmentat equip de pista es va posar a treballar en el condicionament d’un traçat, no previst inicialment, perquè la G2 es pogués disputar.

Finalment es va córrer en un recorregut curt, però molt tècnic a la zona nord del circuit, que alguns pilots van qualificar d’atractiu. A més, es va rodar en sentit invers a l’habitual.

Un cop finalitzat el lliurament de trofeus del meeting, Alex Bercianos (director del Circuit Andorra – Pas de la Casa) es mostrava satisfet. Aquestes eren les seves paraules: “De moment satisfacció, malgrat les dificultats que hem tingut amb les altes temperatures, hem pogut dur a terme els primers meetings de la present edició de les Andbank GSeries, és a dir, el 50%. A partir d’ara tenim un marge de deu dies en què, per poc que la “meteo” ens ajudi, podrem treballar, tant a les instal·lacions en general com a la pista en particular, per a tenir-les en les millors condicions per a tots aquells que ens visitin”.





Clio ICE Trophy (2RM) – Incertesa fins al final

El pilot francès del Team Casanova Sport Auto, Yannick Francisci (Clio #20B), ja va fer una declaració d’intencions a la sèrie en entrenaments lliures en aconseguir el millor crono (43”640), sent l’únic, dels 16 inscrits, que va baixar dels 44”, en aquesta mànega inicial.

Va continuar mostrant la seva efectivitat a la primera sèrie qualificativa 1 i a la final que va disputar. Tot i això no ho va tenir fàcil, el pilot espanyol Antonio Otero (Clio #13) el va pressionar fins al final. Otero va vèncer la segona “quali” i la Final B. Finalment, la diferència entre tots dos va ser de 2 punts.

El pilot andorrà, Alex Español “Sito”, va ser el tercer en discòrdia. No va poder superar els seus predecessors malgrat tot es mostrava satisfet: “Com vaig dir, veníem a aprendre i preparar la pretemporada i aquest objectiu l’hem aconseguit. És evident que a tots ens agrada guanyar, però ser al podi a la tornada a la pista del Circuit Andorra és un bon resultat”.

Yannick Francisci, guanyador de la G2, feia el següent comentari: “Les sensacions al volant del Clio són molt grans i mai vaig pensar que em divertiria tant. La setmana passada vaig descobrir el gel i vaig fallar a la sortida, fet que em va fer caure a la classificació. Aquesta vegada, vaig fer una cursa perfecta a la Q2 i la final. El resultat es inmillorable i espero tornar-ho a fer als propers meetings.





Side by Side. José Roger presenta candidatura al tercer títol

José Roger (Canam #1) només es va deixar sorprendre a la mànega d’entrenaments lliures en què Joan Lascorz (Canam #17) va ser l’únic dels participants a baixar de 46” (45”479). A partir d’aquest instant, Roger va iniciar el seu recital particular vencent tant a la mànega qualificativa com a la final que va disputar.

Per darrere, lluita al límit entre Maxime Emery (Canam #111) i Aleix Teixidor (Canam #21) que es va decantar a favor del pilot francès en vèncer la final que va tancar el meeting dels SBS.

En aquesta G2, Joan Lascorz (Canam #17), després de ser tercer a la mànega qualificativa, va perdre tota opció d’estar al podi final en veure’s involucrat en un toc múltiple que es va produir a la sortida de la Final A.

Així doncs, el segon podi dels SBS a les Andbank GSeries va estar format per: José Roger (1r), Maxime Emery (2n) i Aleix Teixidor (3r).





La pilot, Ares Lahoz, és l’única dona al volant d’un dels Side by Side (SBS) a les Andbank GSeries 2024

Ares Lahoz, amb experiència en ral·lis i autocross, per exemple, va comentar el perquè de la seva presència a la pista gelada del Circuit Andorra – Pas de la Casa: “Per a mi és una opció de provar un altre “terreny” a prop de casa. El meu pare fa anys ja havia corregut… sens dubte una experiència nova. En principi la idea era fer-ho amb un Clio, un cotxe que coneixia, però després va sortir la possibilitat de fer-ho amb un Canam i la veritat és que no ho vaig dubtar, sobretot pensant en el futur. L’objectiu és el Dakar i començar a competir amb un buggie és un primer pas”. També donava la seva opinió sobre els traçats on ha competit a la pista del Port d’Envalira: “Potser em va agradar més el de la setmana passada que era més ràpid, avui el traçat és més curt i més tècnic, sens dubte completament diferent. L’experiència és molt positiva”.





ICE Gladiators. Tito Rabat va vèncer amb Marc Font just darrera

En aquesta segona jornada dels ICE Gladiators al Circuit Andorra-Pas de la Casa també hi va haver un doble vencedor, en aquest cas va ser l’excampió del món de Moto2, Tito Rabat, que va mantenir un espectacular duel amb Marc Font.

El pilot de la FMA va ser el més ràpid a les mànegues d’entrenaments, tant lliures com cronometrats. Després a les curses disputades es va veure superat per un Rabat més efectiu.

Així explicava, Font, com s’havia desenvolupat la tarda/nit al Port d’Envalira: “Un traçat intens en què era important no cometre errors i no caure, el circuit estava delicat per la climatologia que hi ha hagut a la zona. He estat força conservador, a més la moto la porto amb la configuració de hard-enduro, molt baixa del darrere i em costava molt girar. A la següent espero que la cosa vagi millor, veurem on podem treure el temps que ens ha faltat per a guanyar”.

El doble vencedor de fa una setmana, Cristian España, va tenir problemes tant a la G3 i sobretot a la G4. Va aconseguir el segon millor crono a la mànega qualificativa per darrere de Font, però a les carreres, problemes a la seva mecànica el van deixar lluny de la lluita pel triomf.

D’aquí quinze dies, en concret el dia 3 de febrer el Circuit Andorra – Pas de la Casa tornarà a tenir a les seves instal·lacions els participants de les Andbank GSeries 2024. Les categories Side by Side i Clio ICE Trophy disputaran la G3 mentre que els ICE Gladiator correran les curses corresponents a la G5 i G6 del seu calendari.