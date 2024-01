L’Escudella d’Encamp reparteix més de 2.500 racions

Gran participació a l’escudella d’Encamp aquest 2024 (Comú)

La plaça de Sant Miquel d’Encamp ha tornat a acollir una jornada d’èxit participatiu de l’Escudella i els Encants, que ha estat acompanyada aquest any per una meteorologia immillorable. Un cop més, s’han tornat a esgotar existències, repartint més de 2.500 racions d’escudella, i amb uns Encants molt participatius en els quals s’han recaptat uns 1.600 euros, que aniran destinats a Càritas Encamp, una de les entitats solidàries de la parròquia, en una plaça plena de gent encuriosida amb aquesta tradicional aportació de queviures recollida pels manadors, per a ser subhastats en benefici de la comunitat i que enguany han tornat a ser dirigits pel tècnic de museus i tradicions del Comú, Robert Lizarte.

Els treballadors comunals, els col·laboradors, les padrines, i els membres de la comissió de festes han estat preparant l’escudella de Sant Antoni des de les tres de la matinada, i que després han repartit a tota la població i visitants que s’han apropat fins a la plaça de Sant Miquel. Com també és tradició, abans del repartiment, s’ha realitzat la corresponent benedicció de l’escudella per part del mossèn. A més, l’organització ha posat a disposició de la gent taules i cadires al carrer Major perquè, qui volgués, pogués seure a menjar-se l’escudella tranquil·lament allà.

El conseller comunal, Joan Sans, ha agraït “a tothom que ha treballat, molts des de primera hora de la matinada, per a ajudar a conservar una tradició històrica que no s’ha aturat mai”, i ha afegit que “és molt important que les nostres tradicions continuen estant tan vives, i treballarem perquè així continuï sent”.

El Comú d’Encamp, amb l’ajuda de tots els col·laboradors, ha repartit més de 3.000 racions d’escudella, algunes d’elles aptes per a celíacs, entre Encamp i el Pas de la Casa, en aquesta edició 2024.