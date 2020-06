L’entreteniment líder

Les notícies sobre l’augment de l’ús de Netflix, de Zoom, de Jitsi, de les xarxes socials o dels webinar durant els dies de confinament han estat nombroses. Resulta sorprenent que en aquest exercici de veure quines indústries han vist crescuda la seva activitat durant aquests dies, sempre s’oblidi la dels videojocs i la pornografia; segurament les que més han crescut durant la quarantena.

Si parlem de la primera, descobrim que les descàrregues de videojocs per a telèfon intel·ligent durant la pandèmia han crescut d’una manera increïble. Segons l’informe “The Coronavirus (COVID-19): Impact on App Installs and Marketing Budgets” dut a terme per AdColony, les descàrregues haurien augmentat en un 34,7% en el nou context i els ingressos ho haurien fet en un 35%. Aquestes xifres són comparades amb les descàrregues durant la setmana del 24 de febrer.

Si ens fixem en els títols més descarregats a Espanya veiem que el més demandat ha estat Score! Hero, seguit per Coin Master, Subway Surfers, Magic Tiles 3 i Square Bird. A la regió d’Europa, Orient i Mitjà i Àfrica aquesta llista varia una mica i queda de la següent manera: Coin Master, Ludo King, Subway Surfers, Dragon City i Brain Test: Tricky Puzzles.

Fet i fet resulta que aquest sector de l’entreteniment mòbil s’ha convertit en el més demandat pels adults.

Per Tecnonews