Grandvalira estrenarà la temporada d’estiu el proper 4 de juliol

La campanya estival a Grandvalira s’estrenarà el dia 4 de juliol amb la diversitat d’activitats esportives, d’aventura i d’oci familiar que la caracteritza i ho farà amb el lema de campanya: “Aquest estiu, toca muntanya”. El gruix de l’activitat arrencarà el primer cap de setmana de juliol i s’allargarà fins al 13 de setembre, tot i que podria allargar-se depenent de la resposta del mercat.

El compromís de Grandvalira és oferir als seus clients i empleats un entorn òptim de seguretat i salut on gaudir de la natura amb plenes garanties. Per aquesta raó, s’han pres mesures preventives davant el Covid-19 d’acord a les recomanacions de les autoritats sanitàries del Govern d’Andorra. Aquestes mesures podran ampliar-se o modificar-se segons les recomanacions sanitàries de cada moment, de manera que no són inamovibles.

Les instal·lacions del Mon(t) Magic Family Park del Sector de Canillo presenten una de les principals novetats de Grandvalira per aquest estiu, la possibilitat de fer el trajecte del tobogan alpí Magic Gliss amb un ulleres 3D i viure una experiència de realitat virtual a 40 Km/h, que fa la baixada molt més divertida i frenètica. També es podrà gaudir de la tirolina i el bigairbag, a on els visitants poden escollir el nivell des del qual saltar per acabar en un matalàs inflable gegant. També s’oferiran visites guiades gratuïtes del Fornatura, un recorregut guiat per l’entorn de l’estació que permet descobrir les llegendes de la fauna i la flora de les muntanyes andorranes. En la mateixa línia, s’ofereix l’activitat guiada de la Senda de les Llegendes i la possibilitat de fer visites a ruscos d’abelles de la mà d’apicultors experimentats que expliquen als visitants els diferents processos de la producció de la mel. Pels més petits, el Mon(t) Magic Family Park seguirà oferint multitud d’activitats i jocs com tobogans, l’acrojump, el minigolf i llits elàstics entre altres. I a la zona del Llac del Forn, seguiran les activitats de patinets d’aigua i piragües, així com l’Arapahoe, el múixing d’estiu per passejar en trineus arrossegats per gossos.

Golf Soldeu, golf de muntanya

El camp de golf de més altitud d’Europa, amb 2.250m d’altitud, també preveu l’obertura el proper 4 de juliol, sempre que les condicions de la meteorologia ho permetin. 9 forats-par 33 amb una longitud de 2.590m en 16 hectàrees d’extensió. També es podran fer rutes guiades amb buggie per gaudir del paratge natural.

Funicamp i l’entorn idíl·lic del Llac de Pessons

Un dels Funitels més llargs d’Europa també donarà la benvinguda a la temporada d’estiu a partir del 4 de juliol, quan el sector Encamp de Grandvalira obrirà les seves instal·lacions amb diferents activitats destinades per a tots els públics i en plena natura. El trajecte del Funicamp ofereix un viatge panoràmic d’uns 25 minuts per la Vall dels Cortals des de la base a 1.300m. fins a 2.502m. Un cop a la sortida del Funicamp, es poden fer excursions, senderisme i rutes en bicicleta de muntanya. El servei de Grandvalira Mountain Guides durant l’estiu, permet conèixer les muntanyes d’Andorra amb guies experts que adapten el seu ritme al nivell o estat físic del grup i organitzen sortides a mida del client.

Ordino Arcalís i l’escenari màgic dels Llacs de Tristaina

L’excursió als llacs de Tristaina és un dels clàssics de l’estiu a Andorra per la seva facilitat d’accés, i amb la posada en marxa del telecabina Tristaina i la restricció dels vehicles a motor de les 9h a les 18h (aquest horari pot ser modificat) per afavorir la pràctica del cicloturisme, ha esdevingut un espai més paradisíac inclús ja que aquesta iniciativa descongestiona la zona.

Aquesta temporada com a novetat, a partir del 20 de juny obre el servei de bar restaurant de la terrassa del Refugi de Sorteny, el lloc ideal per gaudir d’un bon àpat i refrescar-se després d’una excursió pel Parc Natural de la Vall de Sorteny.

Mesures de seguretat pel bé de tothom

El compromís de Grandvalira és oferir als nostres clients i empleats un entorn òptim de seguretat i salut on gaudir de la natura amb plenes garanties. Per a això, s’han pres mesures preventives davant el Covid-19 d’acord a les recomanacions de les autoritats sanitàries de el Govern d’Andorra. Així, el personal estarà equipat amb mascaretes i guants en tot moment i desinfectarà assíduament les zones comunes i de contacte freqüent així com el material usat per a la pràctica de les diverses activitats.

A les diferents instal·lacions serà obligatori l’ús de mascareta per part dels clients i en certs espais també l’ús de guants. S’han senyalitzat tots els punts on proveir-se de gel hidroalcohòlic, màscares i guants d’un sol ús sense cap cost per al client. Caldrà mantenir unes distàncies de seguretat i s’estableix un aforament màxim limitat en cadascuna de les activitats o serveis.

Forfait de Temporada Grandvalira

Cal recordar que el col·lectiu de forfet de temporada Grandvalira té accés lliure al telecabina de Canillo, i Soldeu, així com el Funicamp i el Telecabina Tristaina d’Ordino Arcalís. A més, disposen d’un 10% de descompte en els serveis de restauració del Mon(t) Magic Family Park de Canillo, el Camp de Golf de Soldeu, i altres serveis de l’estació que es poden consultar al web grandvalira.com