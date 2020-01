EMAP ja treballa en diferents projectes per millorar l’estació de Pal-Arinsal que necessitaran inversió privada. La voluntat del Comú és trobar aquell inversor que faci front al projecte d’unir Pal i Arinsal esquiant o un nou atractiu complementari a l’esquí i la BTT. Allò que es té clar és que el privat serà soci minoritari i que el Comú mantindrà el control de la societat, que ara per ara és 100% comunal.

Pal-Arinsal és una estació rendible i ja no és un problema per a Olga Molné. La nova cònsol major massanenca, però, és conscient que el Comú en solitari no pot fer les inversions milionàries que permetin mantenir el camp de neu com una estació capdavantera.

I aquí és on entra el capital privat que hauria de permetre fer grans inversions en nous projectes, un dels quals la unió per pista de Pal i Arinsal o la construcció d’una atracció suplementària com un complement a la bicicleta i l’esquí i oberta tot l’any. Ara, el consell d’administració està donant forma a aquestes propostes per exposar-les a possibles inversors. Molné assegura que “de moment no n’hi ha cap”.

L’entrada de capital privat no implicarà per a la Massana una pèrdua de control, ja que vol mantenir la majoria de les accions. Tot i no haver-se marcat cap percentatge concret, creuen que l’ideal és mantenir el 51% d’EMAP.

Ha afegit que la línia a EMAP serà la mateixa que s’ha anat fent els darrers anys, en els quals s’ha professionalitzat el consell d’administració. Diu que aquesta fórmula ha permès millorar la situació de l’estació i que la seguiran potenciant i fins i tot ampliant.

També diu que continuaran amb la recompra de les preferents, ja que en queden per un valor de nou milions d’euros.