L’element que ordena i transforma la sala d’estar

Quan una xemeneia entra en joc, la sala d’estar canvia completament de lectura. De sobte, l’espai adquireix un centre clar, un lloc cap al qual convergeixen les mirades i, sovint, també els moments més tranquils del dia. Sigui d’obra, metàl·lica o amb un disseny d’inspiració clàssica, aquest element té la capacitat de donar estructura i coherència al conjunt, convertint un ambient neutre en un escenari ple de caràcter.
La tendència actual aposta per xemeneies que combinen tradició i modernitat. Les línies rectes i els acabats en colors suaus, especialment els blancs i els tons pedra, ajuden a integrar-la sense perdre presència. Aquest tipus de dissenys funcionen molt bé en sales amb grans finestrals, perquè la llum natural ressalta la seva textura i crea jocs visuals que varien al llarg del dia. De nit, el foc o la simulació de flames aporta una calidesa que cap altre element aconsegueix igualar.
Per a potenciar encara més el seu protagonisme, convé construir un entorn que la reforci. Les parets clares generen una base equilibrada, mentre que les cortines lleugeres i els teixits naturals ajuden a suavitzar l’ambient. Un mobiliari de proporcions adequades és clau. Si els sofàs s’orienten de manera oberta cap a la xemeneia, es crea un espai de reunió molt còmode, ideal per a conversar, llegir o simplement desconnectar. Col·locar una catifa ampla al centre fa que el conjunt tingui més cohesió i, de passada, aporta una textura que equilibra visualment el volum del foc.
Els complements també juguen un paper important. Al replà superior de la xemeneia, una combinació discreta de ceràmiques, un mirall fi o una peça d’art proporciona interès sense saturar. A banda i banda, prestatges minimalistes o una llibreria baixa ajuden a donar continuïtat a la composició. I si es busca un efecte encara més personal, una il·luminació indirecta amb llums càlids remarcarà el contorn i farà que la xemeneia destaqui fins i tot quan no està en funcionament.
Amb aquests detalls, la sala d’estar es converteix en un espai que respira harmonia i confort.
Per Tot Sant Cugat