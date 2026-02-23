El Serradells creix amb el pas dels minuts i supera el Sant Llorenç amb autoritat (35-25)

L’Handbol Club Serradells va sumar una victòria contundent per 35 a 25 davant l’Handbol Sant Llorenç en un partit que va exigir paciència i treball constant per part dels de Pau Pérez, que van anar clarament de menys a més. La primera meitat va estar marcada per la igualtat i l’intercanvi de gols entre ambdós conjunts. El Sant Llorenç va competir amb intensitat i va dificultar la fluïdesa ofensiva dels tricolors, que van haver de treballar cada possessió. Quan tot apuntava a un empat al descans, Gerard Esparza va transformar un cop franc des dels nou metres a tres segons del final, situant el 15-14 favorable als andorrans i donant un impuls anímic decisiu abans de passar pels vestidors.
A la represa, el Serradells va mostrar la seva millor versió. Una gran solidesa defensiva, combinada amb transicions ràpides i una millor lectura en atac, va permetre als tricolors començar a obrir escletxa al marcador. Liderats per un Gerard Esparza especialment encertat, autor de 10 gols, els andorrans van ampliar progressivament la diferència fins al 35-25 final, resolent el partit amb autoritat.
Amb aquest triomf, el Serradells conserva la quarta posició, situant-se a tres punts de l’Handbol Gavà, tercer classificat, en una jornada en què cap dels tres equips capdavanters va aconseguir sumar els dos punts.
La propera cita serà a domicili, davant el Vendrell, en la jornada 20 del campionat, on el conjunt andorrà buscarà continuar pressionant la part alta de la classificació i mantenir-se en la lluita pels llocs capdavanters.