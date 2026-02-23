Què és la “xocolata Dubai” i per què ha tingut tant d’èxit?

La xocolata Dubai és una barra de xocolata gurmet que combina una coberta de xocolata (normalment de llet o fins i tot blanca) amb un interior de crema de festuc, tahina o pasta de sèsam, i trossos cruixents de kataïfi (la pasta filo típica d’Orient). El resultat és una combinació de textures i sabors dolços i saltats que ha captat l’atenció de gurmets i xarxes socials.
La idea va sorgir el 2021 a Dubai amb l’empresa FIX Dessert Chocolatier, dirigida per la xocolataire britànic-egípcia Sarah Hamouda. Ella va estar embarassada i tenia ganes d’una barreja dolça i memorable, i es va unir amb el pastisser consultor Nouel Catis Omamalin per a crear una barra que fusionés les dolçors del Pròxim Orient amb la xocolata occidental. El producte es va comercialitzar sota el nom: “Can’t Get Knafeh of It”, fent referència al tradicional dolç knafeh.
La xocolata es va fer viral gràcies a un vídeo a TikTok (i altres plataformes) que mostrava el moment satisfactori de trencar la barra, veure la crema verd-festuc sortir, i sentir el cruixent. Aquell vídeo va acumular centenars de milions de visualitzacions cap al final de 2023.
A partir d’aquí, l’èxit es va estendre més enllà dels Emirats: marques internacionals, botigues i creadors de contingut van agafar la tendència i la van adaptar a mercats globals.
Hi ha diversos factors que han fet que la xocolata Dubai triomfi:
1. Visual i sensorialment atractiva: contrast de curiós sabor i l’experiència sensorial de trencar la xocolata cruixent amb la crema que es desplaça.
2. Ingredients “exòtics” als ulls del consumidor occidental: Festuc verd intens, pasta filo del món oriental, influències de la dolçor àrab… tot això aporta un cert aire de luxe o de novetat.
3. Escassetat i exclusivitat percebuda: Al principi es venia en petites quantitats a Dubai, fet que reforçava la idea de “producte difícil de trobar/desitjat”. Això ajuda a generar expectació.