Coberta del llibre “L’edat fràgil”, de Donatella di Pietrantonio

Títol: L’edat fràgil

Autora: Donatella di Pietrantonio

Traducció: Mercè Ubach

Pàgines: 216

Editorial: Edicions 62

L’obra guanyadora de dos premis Strega 2024, en la categoria adults i en la de joves.

No existeix una edat sense por. Sempre som fràgils. Però hi ha un moment precís, en la joventut, quan ens llancem al món, en què estem del tot exposats. I el món no ens hauria de fer mal.

Quan l’Amanda interromp els estudis i torna al poble, només cal una mirada perquè la seva mare entengui que alguna cosa no va bé. Durant els primers dies a Milà, la seva filla tenia la brillantor de les llums de la ciutat als ulls, però ara només vol desaparèixer, es tanca a l’habitació i gairebé no parla. La Lucia observa horroritzada l’apatia de l’Amanda.

Li agradaria protegir-la de tot, però hi ha un secret que no li pot amagar: prop de casa, en uns terrenys que pertanyen a la família, fa trenta anys va passar un fet terrible. Aquella nit, entre les pastures i els boscos, la maldat es va fer ben visible.

L’edat fràgil, guanyadora del premi Strega 2024 per partida doble, en la categoria d’adults i en la de joves, reprodueix de manera brillant la tensió existencial entre generacions i gèneres. Una novel·la amb una llengua viva i rica que es desenvolupa amb el suspens d’un thriller enmig de la imponent natura de les muntanyes.

Font: lacasadellibro