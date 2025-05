JPEE: Andorra vibra amb el seu atletisme en la jornada de dimarts

Andorra va obtenir una bona collita de medalles en la jornada de dimarts dels JPEE (AndorraDifusió)

Hi havia moltes expectatives dipositades en alguns dels atletes del Principat que participen en els Jocs dels Petits Estats d’Europa (JPEE) i, aquestes, ja es van fer realitat en la primera jornada de competició. En els 800 metres llisos, Pol Moya, va traçar una cursa estratègica que li va acabar sortint més que bé. L’andorrà va guanyar un or que es converteix en el tercer des que participa als JPEE.

De la seva banda, Jess Martin, va realitzar uns 10.000 metres excel·lents, sent el clar dominador de la prova o obtenint una medalla d’or més que merescuda. La festa de l’atletisme andorrà no acabava aquí ja que Nahuel Carabaña també va guanyar el màxim metall -or- en la seva especialitat, els 3.000 metres obstacles. Aconseguia així el triplet d’or en la primera jornada dels jocs Andorra 2025.

Aquest dimarts l’atletisme encara sumaria un altre metall, en aquest cas en categoria femenina i en els 3.000 metres obstacles. Jeanne Cros guanyava una medalla de bronze que se sumava al festival de resultats dels esportistes locals. I la cirereta al país per a l’esport del Principat venia amb el relleu mixt de 4×400 metres. Pau Blasi, Fiorella Chiappe, Eloi Vilella i Duna Viñals van obtenir una medalla de bronze en una prova molt disputada i que es va decidir per tres centèsimes.