Laura Casanovas guanya el XV Concurs de narrativa fantàstica i de terror d’Encamp

Laura Casanovas amb el guardó rebut de mans de la cònsol major, Laura Mas (Comú d’Encamp)

Encamp ha celebrat aquesta tarda de dilluns l’entrega de guardons del XV Premi de Narrativa Fantàstica i de Terror organitzat pel servei de biblioteques comunals, que enguany ha rebut un total de 46 relats entre les diferents categories. La guanyadora en la categoria d’adults ha estat Laura Casanovas Borrell, amb el relat ‘Poesia escrofulosa’.

Com a novetat d’enguany, i per a celebrar els 15 anys del concurs, l’acte ha tingut lloc a la Sala de Festes del Complex d’Encamp, i ha comptat amb la presència de la cònsol major, Laura Mas i el conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, a més d’altres càrrecs de l’àmbit comunal i del Govern, com la ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell.

L’acte, carregat de sorpreses, ha començat amb un videoresum de les darreres 14 edicions del concurs, sota un ambient de llum i so d’acord amb la temàtica fantàstica i de terror. Posteriorment, s’ha presentat el jurat d’enguany, que ha estat format pels escriptors Albert Font, Núria Gras, Sònia Puente i Laura Tejada, i el guanyador del primer premi en categoria ‘Adults’ de l’any passat, Santiago Casas; els quals han enviat un missatge a tots els assistents, des del futur, a través d’una història narrada que ha tingut la intel·ligència artificial com a protagonista. El jurat ha declarat deserta la categoria infantil d’aquesta edició en considerar que no s’assolien els criteris narratius marcats en les bases.

Finalment, s’ha procedit a l’entrega de premis, havent pogut participar tots els interessats d’Andorra i les comarques catalanes de la Cerdanya i l’Alt Urgell, a més dels departaments francesos de l’Arieja i els Pirineus Orientals. S’ha mantingut també l’equiparació de la quantia dels premis en les categories joves i adults, amb 400 euros per als primers guanyadors, 300 euros per als segons i 200 euros per als tercers.





Guanyadors del XIV Premi de Narrativa Fantàstica i de Terror

L’acte ha estat dirigit per la periodista i escriptora Noemí Rodríguez, mentre que els relats premiats en les diferents categories han estat els següents:

CATEGORIA JOVES

Primer premi: Stanies Vea Uclaray, amb ‘Chk Chk Boom’

Segon premi: Maria Urban Casanovas, amb ‘Pax Tenebrarum’

Tercer premi: Jana Escabias Álvarez, amb ‘Maleït dit’

CATEGORIA ADULTS

Primer premi: Laura Casanovas Borrell, amb ‘Poesia Escrofulosa’

Segon premi: Albert Ruiz Feijóo, amb ‘És dimarts. És febrer. Fa fred’

Tercer premi: Laia Coma Casellas, amb ‘Terror nocturn’