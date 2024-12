Kevin Teixeira obre dimarts la participació andorrana al mundial de Budapest

El jove nedador andorrà, Kevin Teixeira (FAN)

La participació tricolor al mundial de piscina curta es posa en marxa aquest dimarts. Kevin Teixeira serà el primer a saltar a la piscina del Duna Arena de Budapest per a competir en la prova dels 1.500m lliures. Teixeira arriba al mundial en un gran estat de forma, després de batre el rècord nacional d’aquesta distància fa un mes, deixant el nou millor temps en 15.27.61’’. De fet, entre cella i cella hi haurà el fet de batre el rècord andorrà en un escenari de luxe com és el mundial.

“Estic llest per al debut, sento que puc donar el millor de mi i que podrem fer una bona actuació en aquest mundial”, ha assegurat Teixeira en la prèvia de la seva estrena en una competició de màxim nivell internacional.

En la mateixa línia s’ha mostrat el director tècnic de la Federació Andorra de Natació (FAN), Alfonso Maltrana, que ha destacat que “com hem dit aquests dies l’objectiu ha de ser fer millors marques personals, després l’escenari és el que és i s’ha d’aconseguir, però aquest ha de ser el nostre objectiu com a país”.

La participació tricolor continuarà en la jornada de dimecres amb les proves de Nàdia Tudó i Patrick Pelegrina. Els dos nedadors de la FAN participaran en la modalitat dels 100m braça. Tudó saltarà a l’aigua a partir de les 9.58 hores del dimecres, mentre que Pelegrina ho farà a les 10.21 hores del mateix dia.