L’atenció a la gent gran centra la visita de la consellera de Drets Socials de la Generalitat a la Seu

La consellera de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, Violant Cervera, ha realitzat la seva primera visita a la Seu d’Urgell aquest dissabte. Ha estat rebuda a l’ajuntament per l’alcalde i el vicealcalde, així com per la regidora de Serveis Socials Marian Lamolla i altres regidors i regidores de la capital alturgellenca. Ha signat el Llibre d’Honor de la Ciutat i seguidament ha visitat el Palau Episcopal, on ha mantingut una reunió amb el copríncep d’Andorra i Arquebisbe d’Urgell, Joan Enric Vives. Aquesta tarda visitarà la seu del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell (CAPAU), al Centre Cívic Passeig.

Tant Violant Cervera com Jordi Fàbrega han destacat els tres assumptes principals a tractar durant la jornada d’avui: el de l’atenció a la gent gran, sobre el que l’alcalde ha destacat la necessitat de treballar en un nou model enfocat en l’autonomia de les persones, així com d’ampliar les places públiques residencials de què es disposa actualment; el referent al Contracte Programa, el qual a hores d’ara està en procés de negociació, i el relatiu a l’habitatge. Respecte a aquest últim, l’alcalde de la capital alturgellenca ha anunciat que el dilluns vinent s’incorporaran dos nous pisos conveniats amb l’Agència Catalana de l’Habitatge. Amb aquests, ja seran nou els pisos cedits per aquest organisme a la Seu.

La consellera ha anunciat que proposarà una iniciativa per a instal·lar a la Seu d’Urgell un Barnahus, un projecte que pretén que hi hagi una visió integrada dels infants que pateixen abusos sexuals. També suggerirà treballar en aquest espai una altra de les prioritats del departament; la de la salut mental i el tractament d’addiccions que afecten als infants i joves. A més, ha assenyalat que pròximament es farà un desplegament dels Serveis Territorials a la vegueria del Pirineu.