Esports adjudica el servei de preparació física i readaptació esportiva per oferir-lo al CTEO

El Govern ha aprovat, a proposta de la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, l’adjudicació del servei de preparació física i readaptació esportiva per a les federacions esportives nacionals que impulsen programes de tecnificació i alt rendiment. El servei ha estat adjudicat per un import de 2.437,50 euros mensuals.

L’objectiu principal és oferir un servei integral per a la millora de rendiment esportiu dels esportistes becats al programa ARA (alt rendiment d’Andorra) i per als i les esportistes dels programes de tecnificació i alt nivell de les federacions nacionals. A més, el projecte té com a missió posicionar el Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino (CTEO) com a centre neuràlgic per a l’entrenament dels esportistes d’alt nivell i de tecnificació.

El servei de preparació física i readaptació esportiva donarà servei a la preparació física i l’entrenament dels esportistes del país així com un suport humà i professional d’assessorament i seguiment, conjuntament amb els tècnics i tècniques, per a la millora del rendiment físic de l’esportista així com, en cas de lesió, ajudar a l’esportista a recuperar el seu nivell de forma física òptima per reintegrar-lo als entrenaments i a la competició.

El nou projecte dona resposta a les necessitats detectades a les reunions realitzades amb les 26 federacions que disposen de programes de tecnificació esportiva i alt nivell, ja que 17 d’aquest total no disposen de professionals específics per a la millora de la condicions físiques dels seus esportistes.

Licitació del servei de subministrament d’àpats per al CTEO

De manera paral·lela, el Govern ha licitat el servei de prestació i subministrament dels àpats per al CTEO per tal de seguir ampliant el servei del centre.

El servei d’àpats ajudarà a garantir la progressiva professionalització necessària dels esportistes dels programes de tecnificació i alt nivell de les federacions nacionals. El Ministeri de Cultura i Esports, amb una nutricionista, realitzarà el seguiment necessari per garantir la qualitat del servei, garantit així un dels pilars necessaris per la millora del rendiment esportiu com és l’alimentació.

La licitació del servei s’impulsa mitjançant concurs públic nacional, procediment obert i modalitat de contractació urgent. Els interessats poden descarregar la documentació a www.tramits.ad o a www.e-tramits.ad i tenen temps per presentar candidatura fins el proper 17 de novembre.