L’altra melmelada

És la compota. Una preparació que, a diferència de la melmelada, no permet una conservació durant molt de temps. La raó està en la menor quantitat de sucre que s’afegeix a l’hora de fer la cocció (14% de sucre com a molt). Però la composició és similar. Una fruita tallada o triturada que es fa coure amb aigua i sucre. I la tècnica també. Encara que la compota prepara primer el “suc”, desfent el sucre en aigua que s’escalfa i al que s’afegeix la fruita, neta i trossejada, per a deixar-la coure, tapat, durant mitja hora més o menys generosa segons el vostre gust i destí de la preparació.
Naturalment, veient la proporció més recomanada (175 ml d’aigua i tres cullerades soperes de sucre per quatre pomes de mida mitjana) es veu clar que la textura no tindrà res a veure amb la de la melmelada. I si, al damunt, el que volem és conservar-la, queda clar que l’envasatge i l’esterilització es converteixen en operacions centrals del procés. Amb el temps i la dedicació que reclamen i que, segurament, us farà enrere en la vostra intenció de preparar compota.
Però si aconseguíssim alguna alternativa que ens permetés “anar per feina”, segurament l’entomarien per a poder acompanyar els plats de carn (és un exemple) amb la nostra compota. I aquesta alternativa existeix. Sempre que estiguem disposats a preparar la compota, no de tant en tant i envasant-la com mana la tradició, sinó fent-ne poca quantitat i de forma sovintejada. Segur que molts ja heu intuït que la cosa té relació amb la cocció al microones que tant de temps ens estalvia. Doncs l’heu encertada.
Pelar i trossejar menut les pomes en un atuell adequat al microones, espolsar-les amb el sucre -i un toc de canyella si us abelleix- recobrint-ho tot amb film estirable de plàstic apte per al microones i fer-ho coure a màxima potència durant 7 minuts (ull amb cremar-vos quan retireu el film), abans d’aixafar-ho si és la vostra opció final.
Òbviament, aquesta compota no és envasable com la melmelada. Però amb una confecció de 15 minuts, quina necessitat tenim de conservar-ho més enllà de 72 hores?