Blindar la cabellera del fred amb aquests consells

Les baixes temperatures de l’exterior i l’abús de la calefacció en els interiors creen un binomi complicat per a la salut de la nostra cabellera durant els mesos més freds de l’any. Estar exposades de manera permanent a aquest contrast de temperatures té conseqüències directes per als nostres cabells, que adquireixen un aspecte apagat, sec i molt sensible al trencament, que es nota des del cuir cabellut. SOS! Què podem fer? Com val més prevenir que curar, molt atenta a aquests consells per a cuidar els cabells del fred.
Tres grans amenaces
L’impacte del fred
Quan el mercuri baixa, els vasos sanguinis del cuir cabellut es dilaten menys i, en conseqüència, la vascularització cau. I quin efecte té això? Als nutrients els costa més arribar als cabells i les glàndules sebàcies redueixen el seu ritme. A més, el cuir cabellut es descama amb més facilitat i es poden agreujar patologies prèvies com la psoriasi.
El cop de les ratxes de vent
Que molestes són les fortes ratxes de vent! I no només perquè ens fa difícil mantenir cada cabell en el seu lloc. El vent obre la cutícula de la fibra capil·lar i la resseca en excés. A més, s’embruta, perquè s’aixequen les pólvores microscòpiques, i la cabellera té més electricitat estàtica.
El sol a l’hivern també existeix
També cal tenir en compte que el sol continua estant molt present quan baixen les temperatures, especialment quan estem esquiant. La radiació ultraviolada es reflecteix en la neu i actua d’efecte pantalla. El resultat? Cremades capil·lars que superen les que tenen lloc a l’estiu. Per això, és imprescindible usar capells o caputxes que protegeixin els cabells de la fusió de la neu i el sol.
Alerta amb la calefacció!
Com afecta a la nostra cabellera submergir-la en un microclima de caloreta artificial creada per l’ús de la calefacció? L’efecte immediat és que es dispara la porositat dels cabells, la qual cosa fa que es torni més fràgil i trencadís. Des de l’Hospital Capil·lar ens adverteixen de la deshidratació que comporta l’exposició excessiva a la calefacció.
I encara que, d’una banda, ens protegeixen de la pluja i ens fa calor al cap, els capells i els barrets no acaben d’ajudar-nos molt en el desafiament de donar-li les millors cures a la cabellera. Aquests provoquen un atapeïment en les arrels i sequedat en les puntes, que queden completament vulnerables. Així els cabells pateixen una major electricitat estàtica i més encrespament.
