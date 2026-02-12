El salari medià total se situava en 2.551,77 euros al novembre

Les dades semidefinitives del mes de novembre de 2025 assenyalen que el nombre total de persones assalariades és de 45.427, fet que representa una variació del +3,2% respecte al mateix mes de l’any anterior, en què n’hi va haver 44.019. D’altra banda, la massa salarial total és de 115,92 milions d’euros. La variació és positiva, del -7,1%, respecte al mateix mes de l’any anterior.
El salari mitjà total s’ha situat en 2.551,77 €, un +3,8% respecte al mes de novembre de l’any anterior. Quant al salari medià total, s’ha situat en 2.123,08 €, el que representa un 83,2% del salari mitjà total. L’interval de salari modal, és a dir, l’interval de salari amb més freqüència absoluta, és de “1.900 € a 2.000 €”