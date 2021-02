L’alternativa a Google

Si ara mateix algú volgués saber quantes llunes té Saturn el que faria, sens dubte, seria preguntar-li a Google. La resposta és senzilla, però si algú no vol haver de dur a terme l’exercici, segons investigadors estatunidencs, en total són 82 els satèl·lits de Saturn, tres més que Júpiter.

Google s’ha convertit en una eina indispensable per a les nostres vides. Actualment són 2.000 milions els usuaris que empren aquest cercador a tot el món. Amb tot, el sector de les Noves Tecnologies ens ha ensenyat que quan una empresa sembla afermada, sempre pot produir-se el sorpasso. Potser Nokia no semblava indestructible? No era Internet Explorer l’únic navegador al cap de munt de tot el món?

En el sector dels cercadors cada vegada hi ha més alternatives a Google, una plataforma que en el seu moment va desbancar a Yahoo! I cal remuntar-se a aquest ‘sorpasso’però ho inten per a entendre les dinàmiques del sector. Per què Google va acabar amb la competència? La resposta és clara: oferia un servei gràcies al seu algorisme molt millor que el de la competència.

Durant 2020 un nou cercador s’ha fet un lloc en el món. DuckDuckGo és una alternativa a Google que ha crescut en l’últim any més d’un 60%. Actualment ja són 100 milions els usuaris que ho empren. Caldria saber què està oferint aquesta eina que no tingui el primer cercador del planeta. Sens dubte l’algorisme de Google és incomparable a res i DuckDuckGo està molt lluny d’assemblar-se a aquest. Quina és la diferència? La nova empresa ofereix alguna cosa que Google no està disposada a donar-nos: privacitat.

Per Tecnonews