Arriben un 65,9% menys de visitants durant el gener

El mes de gener del 2021 han entrat al país un total de 240.474 visitants, dels quals 201.932 són excursionistes (84%) mentre que 38.542 són turistes (16%). Respecte al mes de gener de l’any passat, el nombre de visitants ha disminuït un -65,9%. El nombre d’excursionistes ha davallat un -37,2%, així com el nombre de turistes amb un -89,9%.

Per país de residència, els visitants espanyols presenten una variació negativa d’un -91,2%, seguits pels visitants d’altres procedències i els francesos que presenten una disminució d’un -79,6% i d’un -7,4%, respectivament.

Aquestes dades s’expliquen pel fet que l’entrada de visitants s’ha vist afectada per a les restriccions epidemiològiques causades per la COVID-19. Des del dia 21 de desembre de l’any 2020 i fins al dia 11 de gener, el Govern d’Andorra i les autoritats catalanes van acordar que ambdós territoris tinguessin les mateixes condicions de mobilitat, amb les restriccions d’un sol nucli de convivència i si es desplaçaven per reunir-se amb familiars o gent propera, a una segona residència o bé a un allotjament hoteler o casa rural on tinguessin reserva. No obstant això, aquest acord va quedar sense efecte el dia 7 de gener, quan el DOGC va publicar la resolució que modificava algunes de les restriccions en vigor i que tindrien una vigència de deu dies des d’aquell mateix dia, aquest document recollia el confinament municipal durant tots els dies de la setmana i la pròrroga del confinament perimetral de Catalunya. Des d’aquest moment les restriccions de mobilitat a Catalunya s’han anat prorrogant fins al dia 7 de febrer, ja que la Generalitat decideix mantenir el confinament municipal. El tancament perimetral dels municipis va suposar el final de la lliure mobilitat entre Andorra i l’Alt Urgell perquè es va eliminar l’equiparació del país amb la comarca veïna.

Pel costat de la frontera francesa, des del dia 15 de desembre del 2020 Andorra i els territoris veïns francesos de l’Arieja i Pirineus Orientals van arribar a un acord que ha permès els desplaçaments entre aquestes zones, avançant la reciprocitat de mobilitat, abans de l’aixecament de la restricció a tot el territori francès del dia 15 de desembre, però a partir del dia 31 de desembre els majors de 11 anys que volguessin accedir al territori francès des d’Andorra podien fer-ho amb una prova TMA amb una antiguitat màxima de 72 hores.

Les estacions d’esquí fan una obertura temporal de pistes d’esquí exclusivament per a residents a Andorra. L’evolució de les dades epidemiològiques i les restriccions de mobilitat als països veïns marca l’obertura al públic de forma generalitzada i a finals del mes de gener les pistes continuaven tancades als visitants

Els últims 12 mesos

Pel que fa a les dades acumulades durant els darrers dotze mesos, els visitants han disminuït un -42,9%.

Quant als turistes, durant els darrers dotze mesos disminueixen un -51,4%, els excursionistes han disminuït igualment amb un -37,7% en relació al mateix període de l’any anterior.