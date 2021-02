Saps per què els donuts tenen forats o els pneumàtics són negres?

Els objectes que avui dia ens semblen més normals no eren així inicialment. Mai t’has preguntat per què els donuts tenen un forat al mig o per els pneumàtics són de color negre?

En aquest vídeo amb prop de 18 milions de visualitzacions descobriràs el perquè d’aquestes coses i també algunes altres curiositats com per quin motiu els raspalls de dents tenen una petita cavitat al mig 😮 , com és que els pals dels Chup-Chups tenen un forat al costat 😆 o fins i tot per quin motiu les pilotes de golf no són llises i tenen uns foradets.

Curiositats que potser mai t’havies plantejat però que a partir d’avui deixaran de ser un misteri per a tu. Servirà d’alguna cosa? No ho sabem, però si més no ens satisfarà la curiositat 😎