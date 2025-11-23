L’Alt Urgell inverteix més d’un milió d’euros en la millora d’accessos a deu pobles de la comarca

Amb una subvenció de 970.000 euros de la Direcció General de Polítiques de Muntanya de la Generalitat de Catalunya i l’aportació d’un 10% per part dels ajuntaments beneficiaris, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) ultima aquests dies les obres de millora en els accessos a deu pobles de la comarca, i que corresponen a la convocatòria d’aquest any 2025 de les subvencions per a la xarxa de camins rurals i veïnals.
En concret, al llarg dels darrers mesos s’hauran executat les actuacions següents: a les Valls d’Aguilar s’han destinat 268.755,37€ a la millora del ferm i dels drenatges dels accessos a Argestues i a Berén; a Valls de Valira s’ha actuat en la primera fase del reforç del ferm d’accés a Ars des de a carretera de Civís, amb un pressupost de 209.874,86€; a Ribera d’Urgellet s’ha treballat en l’estabilització d’una zona esllavissada a la carretera d’accés a Castellar de Tost, amb un import de 150.000€.
També, a Coll de Nargó s’ha fet la pavimentació i millora del drenatge del camí d’accés a Montanissell i a Sallent des de la carretera L-511, pressupostada en 139.413,91€; a Pont de Bar s’han fet actuacions de millora de ferm i drenatge a la carretera d’accés a Castellnou de Carcolze per un import de 129.008,48€; a Estamariu s’ha actuat en la carretera d’accés al poble amb un seguit d’intervencions pressupostades en 85.000€.
A Oliana s’ha completat l’obra iniciada en el pla de camins de l’any passat d’arranjament de ferm i millora de drenatge de la via d’accés a les Anoves, amb un pressupost de 36.000€; i al municipi de Bassella s’ha fet l’estabilització d’un talús de terraplè a la carretera de la Clua, amb un pressupost de 3.000€.
La subvenció per a actuacions en camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya i a l’Aran de la Direcció General de Polítiques de Muntanya és la principal ajuda que els consells comarcals poden posar a disposició dels ajuntaments per a actuar en treballs de millora i manteniment de les carreteres de titularitat municipal.