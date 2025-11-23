El BC Andorra perd plantant cara a la Penya (76-83)

Nova derrota del BC Andorra (76-83) després de tres victòries consecutives, aquesta vegada ha estat a casa, però contra un dels equips més en forma de l’ACB, el Joventut de Badalona. El partit ha començat de cara per als badalonins, que s’han trobat ràpid amb el seu joc d’equip, coral i fluid que tan bons resultats els està donant aquest principi de temporada, amb un Ricky Rubio dirigint l’equip de meravella, assistint als seus companys i Harvey Drell, Ante Tomic i Lude Hakanson trobant cistella. Kyle Kuric intentava que la Penya no marxés en excés en el marcador i així ha estat, a la fi del primer quart els verd-i-negres tenien tan sols 4 punts d’avantatge, 17-21.
En el segon període, els de Dani Miret sí que s’han trobat encara més còmodes, amb un Andorra poc agressiu en defensa, posant poques mans, fent poques faltes, i fent que el Joventut arribi als 49 punts al descans, pels 34 dels del Principat.
En el tercer quart han sortit molt millor, també, els visitants que han pogut gaudir del seu màxim avantatge, +20 punts amb el 34-54. Ha estat llavors quan ha arribat la reacció andorrana de la mà de Shannon Evans, que ha aconseguit eixugar més de la meitat de la diferència a la fi del tercer quart (55-64).
A l’últim període, la remuntada tricolor seguia i, a falta de 7:30 per al final del partit, els de Joan Plaza s’han arribat a posar a només un punt de diferència (63-64), amb un Pustovyi i Yves Pons que han despertat a temps per a mantenir els andorrans en el partit, però tenir un jugador de la qualitat de Ricky Rubio fa guanyar partits, i tirant de veterania i tècnica, el jugador del Masnou ha dirigit el seu equip de manera extraordinària cap a la victòria amb el 76-83 final.
Ara, aquesta propera setmana hi haurà aturada de seleccions, i el BC Andorra no tornarà a jugar fins el diumenge, 7 de desembre, a les 17 hores, al Palau Blaugrana, contra el Barça de Xavi Pascual.
Anotadors del BC Andorra: Shannon Evans (19), Morris Udeze (2), Aaron Best (10), Rafa Luz (1), Stan Okoye (6), Chumi Ortega (3), Ferran Bassas (0), Justin McCoy (0), Kyle Kuric (13), Rubén Guerrero (0), Yves Pons (13), Artem Pustovyi (9).
Anotadors del Joventut de Badalona: Harvey Drell (11), Yannick Kraag (2), Ricky Rubio (14), Lude Hakanson (11), Guillem Vives (2), Michael Ruzic (3), Cameron Hunt (11), Simon Birgander (8), Ante Tomic (15).