LaLiga informa sobre les millores que s’han de realitzar per poder acollir els partits de segona divisió

La temporada ha finalitzat per al FC Andorra. L’alegria de l’ascens va molt lligada també a la gran quantitat de feina als despatxos per enllestir tots els reptes de l’equip abans de debutar a segona divisió. A hores d’ara, l’adequació de l’Estadi Nacional i les obres per millorar-lo són el principal mal de cap de la direcció esportiva. Bona part de les millores tindran relació amb les retransmissions televisives. LaLiga farà una excepció i permetrà situar les càmeres a la banda del mur, on estan situades actualment, tot i que habitualment se situen a tribuna.

Les plataformes on s’ubiquen hauran d’incrementar-se a cinc, en lloc de les tres actuals, i s’hauran d’elevar a 10-12 metres per garantir un angle òptim per filmar el partit. Dues estaran ubicades als gols. A més, la majoria de partits a casa s’hauran de jugar a la nit. Un altre dels elements a adequar serà l’espai per a l’afició visitant. La intenció és deixar una part del gol situat vora el riu com a zona per a l’afició rival que es desplaci a Andorra, però per complir les exigències de la LaLiga serà necessari delimitar bé l’espai que poden ocupar per no barrejar-los amb els tricolors.

L’organisme també demana que disposin d’un servei de bar i lavabos, però cap d’aquests dos requerirà d’obres, ja que s’utilitzaran mòduls prefabricats. El que sí caldrà és crear un nou accés per a l’afició visitant que, previsiblement, es farà al mur on estaran les plataformes televisives. Finalment, el canvi de gespa d’artificial a natural també haurà d’anar acompanyat d’un canvi del sistema de reg i la instal·lació de calefacció.