El Consell d’Infants d’Andorra la Vella vol potenciar la sostenibilitat i reduir el consum energètic

Els 12 consellers infantils del Consell d’Infants d’Andorra la Vella del curs 2021-2022 han debatut, aquest dimarts, a la sala del Consell de Comú les propostes per millorar el dia a dia de la parròquia. Els 242 alumnes de 5è de primària dels sis centres educatius de la parròquia (representats avui pels consellers infantils) han exposat i analitzat les propostes que han estat treballant des de principi de curs per aplicar a la parròquia.

Així, des del British College of Andorra s’aposta per organitzar una jornada d’acompanyament per a la gent gran pels voltants de la festa de Sant Jordi amb activitats diverses amb l’objectiu de fomentar les relacions intergeneracionals, oferir companyia a les persones de més edat que estan soles i aprendre de les seves experiències.

De la seva banda, el escolars del Col·legi Sant Ermengol han proposat habilitar un parc d’exercici ecosostenible que s’autoabasteixi d’electricitat mitjançant l’energia produïda pels diferents elements de joc; i des de l’Escola andorrana d’Andorra la Vella han presentat una proposta per reduir el consum energètic i la contaminació lumínica de l’enllumenat públic de la parròquia amb un sistema intel·ligent que regula la intensitat de la llum a través de sensors de moviment.

Des del Col·legi Mare Janer han posat sobre la taula un projecte de bancs amb plaques solars per poder carregar els dispositius mòbils a les zones comercials i de passeig; i des de l’Escola francesa d’Andorra la Vella s’aposta per fer campanya de sensibilització per al bon ús i manteniment dels lavabos públics. Finalment, els alumnes de l’Escola francesa de Santa Coloma, de la seva banda, han proposat formar part de la Setmana Europea de l’energia sostenible mitjançant un seguit d’activitats amb l’objectiu de promoure la conscienciació social per ajudar a frenar el canvi climàtic.

Totes les propostes han estat aprovades i ara, tal com ha exposat la cònsol major, Conxita Marsol, es treballarà per intentar implementar-les en la mesura del possible total o parcialment. Ha agraït la implicació dels infants i les escoles amb propostes que, ha assenyalat, són assumibles i que suposen una millora del dia a dia de tota la ciutadania.

Festa de cloenda del Consell d’infants

Durant la sessió també s’han informat de les activitats previstes per al a festa de cloenda del Consell d’infants d’aquest any, que tindrà lloc el divendres 17 de juny a l’Estadi comunal Joan Samarra Vila i que oferirà activitats de joc d’acord amb les demandes que han fet arribar les escoles. A la festa estan convidats tots els alumnes que han participat en el Consell d’infants d’aquest curs.

En la mateixa línia, Conxita Marsol ha informat que, enguany, novament, la Festa del Poble del 24 de juny i la Festa Major (del 5 al 8 d’agost), inclourà activitats adreçades específicament al públic infantil. Alhora, també ha detallat que el Santa Coloma parc, el parc de 3.200 metres quadrats que se situarà al límit d’Andorra la Vella amb Santa Coloma estarà en funcionament aquest estiu.

A l’espai, que entre d’altres tindrà amb una zona de parkour i una tirolina tal com van demanar els infants, s’hi podrà accedir directament tant des del passeig del riu com des de l’avinguda Santa Coloma. Pel que fa al parc inclusiu, una altra petició d’anteriors edicions del Consell d’Infants, Conxita Marsol ha anunciat que s’estan acabant d’enllestir els treballs d’un parc a Santa Coloma, adjacent a l’Escola Nostra senyora de Meritxell i que oferirà diferents elements de joc adaptat. En acabar la sessió s’ha lliurat als 12 consellers infantils un diploma per agrair la seva tasca i la implicació per millorar la parròquia.